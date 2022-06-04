葉劉淑儀斥新聞處落後　新聞稿長篇大論　早會仍讀報：係咪多餘？

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日（3日）批評政府新聞處運作模式落後，主要發放長篇大論的新聞稿，只提供數字和資料，未能提供市民需要的信息。她又指政府新聞處在早會讀報紙的做法過時，「其實係咪多餘呢？因為依家日日收到news feed（新聞推送）」。



行會成員笑言：新聞稿常指政府發言人 但實際無此人

葉劉淑儀在網台節目表示，政府發放的新聞稿長篇大論，一般市民難以理解，「好似係發畀專家睇咁」，又指新聞處不懂分辨資料（information）和信息（message），市民要的是信息，不是一大堆數字和資料。她提到，行會成員聚首時經常笑言新聞稿經常提及政府發言人，但實際上並無此人，「佢啲稿成日話政府發言人話乜，你問返佢邊個係發言人，冇㗎喎。」

葉劉淑儀稱，新聞處每日的早會上，仍維持讀報紙的安排，雖然已經由原本的A3紙版本，改為電子版本，但仍然會有新聞官讀出當日的新聞摘要，「其實係咪多餘呢? 因為依家日日收news feed，你唔係朝早收一次就知道天下發生咩事，隨時都有野收緊，我地手錶各樣都收緊（新聞推送）。 」她認為新聞處應將資源多放在社交媒體上，但過去25年來，新聞處換了9名處長，全部也是政務官，而非新聞官，目前處長一職更懸空，難以推動改革。

葉劉：馮煒光任新聞專員期間似乎無咩野做

至於下屆政府應否重設新聞統籌專員，葉劉淑儀指這職位一直存在，但據她了解，特首林鄭月娥一直未能找到合適人選出任。她認為新聞統籌專員需要經過訓練，發言人需要是「最叻嗰個」，需要口才好、思維敏捷，不論天南地北的時事也懂得回答。

她提到，前新聞統籌專員馮煒光在任時，沒有出來解釋政策，最為人熟悉的工作是以「金鐘仁」的筆名撰文，又稱當時曾到訪其辦公室，場面相當「靜局」，「似乎冇咩野做」。