前新聞專員馮煒光爆料：資深AO屢洩密、阻撓工作　直指3現任局長

李家超尚有不到一個月就上任特首，外界關注其日後政策解說、傳媒應對工作。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀早前撰文，批評政府新聞處運作模式落後，主要發放長篇大論的新聞稿，又點名在梁振英年代出任新聞統籌專員（IC）的馮煒光，質疑他沒出來解釋政策，最為人熟悉的工作是以「金鐘仁」的筆名撰文，又稱當時曾到訪其辦公室，場面相當「靜局」，「似乎冇咩野做」。

馮煒光昨日於《橙新聞》撰文回應時，大爆梁振英任特首期間工作內幕。他大呻當時任IC期間，嘗試做些公關工作改善梁振英的形象，但受盡政務官（AO）阻撓，這兩位AO都曾做過新聞處處長，現時都位居局長，批評對象似乎呼之欲出？

他更指，有獲梁振英「委以要職」人士，頻頻向《蘋果日報》洩密，破壞梁生形象，矛頭直指另一名現任局長。



嘗試為梁振英拍照經營形象 兩任新聞處長冷待

馮煒光在文中指，過往擔任梁振英政府IC期間，除了擔當連結愛國人士的橋樑，也主動接觸一些反對派意見領袖如學者鍾劍華，更曾「深入虎穴」相約時任《蘋果日報》高層陳沛敏出席飯局，爭取他們諒解特首施政。

他透露，當時希望仿傚時任美國總統奧巴馬辦公室的做法，找「御用」攝影師拍特首大量照片，然後當中選出最有助特首形象的照片對外發放，是為「一圖勝千言」。當時他向政府新聞處借將，「但在資深AO阻撓下，當年快要卸任的新聞處長（當然也是AO）則推說『特首經常有機密會議，不方便拍攝』推塘。」

馮煒光續指，後來新上任的新聞處長耐不住其糾纏：「有一天來到筆者辦公室關起門，很鄭重地對筆者說：『想到一個好辦法』。然後從西裝口袋掏出一張產品單張。筆者還記得是SONY的，這位處長鄭重對筆者說：『這台輕攜型相機剛出來，才4000多港元，你去買一個，然後你天天跟著梁特首來拍』。」他指當時心中極不快，明白到這是AO阻撓梁振英塑造良好形象的又一舉措，「順帶一提，這2位處長今天都身居局長。」

馮煒光透露，他和梁振英到落任當日都無法取得特首網誌的密碼。（資料圖片）

自行報讀工聯攝影課程 上載要「求哥求姐」

馮煒光提到，他最後自掏腰包買了一台性能更好的單反相機，又主動去報讀工聯會的攝影課程，親自操刀為梁振英拍照，希望上載到特首網誌。「縱是如此，資深AO又指示本屬筆者麾下的同事（由新聞處借調到特首辦）以個別照片質量不夠好，『玷污』特首網誌質素為名，拒絕上傳。」

他指，當時梁振英叫他去拿特首網誌的密碼，以方便隨時自行上載文章或照片；「但在資深AO 撐腰下，筆者『下屬』竟然拒絕交出上傳密碼，直到筆者2017 年7月1日離任，筆者仍未能掌握這其實隨時可以改回來的密碼。」他無奈說道，由於密碼不在其手中，每當梁振英要在下班後或周末發網誌，他就十分頭痛，要像「求哥求姐」一樣去求這些「下屬」幫忙上載。他批評：「因為有AO撐腰，故連梁特首也可以不賣面子。」

指有人屢向《蘋果》洩密

馮煒光更爆料指，當日上任新聞統籌專員時，曾被一位資深AO刻意拖廷任命，該人「縱使獲梁先生委以要職，卻私下不斷向《蘋果日報》放料洩密，破壞梁先生形象，又在友儕間多番表示不滿意梁先生的施政風格。」

馮煒光指，忍足5年才將這些工作情況公開，是希望候任特首李家超能知道非AO出身的人，與AO打交道時的實況，「若任由AO從中作梗，隨便洩密，輕易破壞特首形象，暗中阻撓其他公務員幫助非AO出身的官員/局長工作，香港仍然難以長治久安，『一國兩制』也難以行穩致遠。」

馮煒光在前特首梁振英任內出任新聞統籌專員。（資料圖片）

回覆《01》查詢：無意針對AO 點名3人十分欣賞

翻查資料，在梁振英任特首期間曾任新聞處處長者，包括黃偉綸、聶德權、黃智祖3人，當中黃偉綸現時為發展局局長、聶德權現為公務員事務局局長。《香港01》正向發展局、公務員事務局查詢。

馮煒光回覆記者查詢指，不會言明所批評的AO是誰，強調無意針對AO，亦有一些AO出身的人士自身十分欣賞，例如廣播處長李百全，短短幾個月內有效整治港台；政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光，於去年「完善選舉制度」期間展現很強的辦事能力；目前盛傳加入問責班子的發展局常任秘書長甯漢豪，於梁振英任內擔任地政總署署長期間，相當落力為政府政策宣傳，推動新界東北發展計劃，「我批評的不是AO，是個別一些仇恨非AO人士做特首、暗地裡敵視國家的人。」

至於文首提及「向《蘋果日報》洩密」的AO是誰，馮煒光指不便透露，但總之與下文提及的兩位現任局長是不同人。