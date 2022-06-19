國務院委任李家超政府班子　陳國基為政務司司長　財爺陳茂波留任

國務院任命新一屆特區政府班子，原特首主任陳國基獲委任為政務司司長，創新科技局前常任秘書長卓永興為政務司副司長。財政司司長陳茂波原職留任，副司長則是原發展局局長黃偉綸。至於律政司司長，則由大律師公會前主席林定國出任，副司長則是民建聯立法會議員兼行政會議成員張國鈞。

候任特首李家超表示，衷心感謝中央人民政府接受及批准他提名的二十六位官員，並予以任命，亦衷心感謝中央人民政府對他和他的管治團隊的信任和支持。



以下是獲委任官員名單：



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司長及副司長：

政務司司長陳國基（原特首辦主任）

政務司副司長卓永興（創新科技局前常任秘書長）

財政司司長陳茂波（原職留任）

財政司副司長黃偉綸（原發展局局長）

律政司司長林定國（大律師公會前主席）

律政司副司長張國鈞（民建聯立法會議員兼行政會議成員）

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局長：

保安局局長鄧炳強（原職留任）

政制及內地事務局局長曾國衞（原職留任）

財經事務及庫務局局長許正宇（原職留任）

環境及生態局局長謝展寰（原環境局副局長）

發展局局長甯漢豪（原發展局常任秘書長）

教育局局長蔡若蓮（原教育局副局長）

醫務衞生局局長盧寵茂（港大深圳醫院院長）

創新科技及工業局局長孫東（選委界別立法會議員）

民政及青年事務局局長麥美娟（工聯會立法會議員）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（原教育局局長）

勞工及福利局局長孫玉菡（原勞工處處長）

公務員事務局局長楊何蓓茵（原公務員事務局常任秘書長）

房屋局局長何永賢（原建築署署長）

商務及經濟發展局局長丘應樺（原大灣區航空公司董事及行政總裁）

運輸及物流局局長林世雄（發展局前常任秘書長）

胡英明任廉政專員、林智遠掌審計署

此外，今年3月退休的懲教署前署長胡英明，獲任命為為廉政專員。選委界立法會議員林智遠，獲任命為審計署署長。警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊，則獲任命繼續留任。