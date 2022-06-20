李家超組班｜張國鈞麥美娟升官人工三級跳　享專車、秘書但有一失

候任特首李家超班子出爐，4名立法會選委界議員榜上有名，民建聯張國鈞升任律政司副司長，工聯會麥美娟出掌民政及青年事務局，孫東擔任創新科技工業局局長，林智遠則任審計署署長，4人已辭任議員。

轉跑道加入政府，4人的薪酬亦「三級跳」，其中麥美娟、孫東的月薪，由10.3萬元大增至35.7萬元。身兼行政會議成員的張國鈞，月薪由目前的15.3萬元，大增至36.5萬元。

不過，原來因議員一躍升為局長竟然「有得必有失」，未能享受一項議員、特首都享有的福利。



議員升官月薪大倍增 惟失非實報實銷酬酢開支

按機制，行政會議成員如同時兼任立法會議員，所得立法會議員每月酬金是其他立法會議員所收取的三分之二。張國鈞因兼任行會成員，議員月薪為68,750元，加上行會成員每月薪酬85,130元，每月合共可獲15.3萬元酬金。

新政府增設副司長一職，薪酬定於司長與局長中間，高於局長薪酬1.75％，張國鈞升任律政司副司長後，薪酬躍升逾一倍，每月薪金365,400元。麥美娟及孫東出任立法會議員的月薪103,130元，升任局長後，月薪亦大增至357,150元。

司局長獲配專車、政助

立法會議員每年可獲發還不超過225,970元的非實報實銷酬酢及交通開支償還款額，可申請發還費用的項目包括「在本港或本港以外地方支出的酬酢、聯絡或交通開支」、本地交通及與使用汽車有關的費用等。議員每年亦可享有35,920元醫療津貼。

不過，4人加入問責團隊後，則不再享有非實報實銷的款額。政府問責班子中，只有特首和司長享有非實報實銷酬酢津貼，副司長及局長一律沒有。副司長及局長不會獲配官邸，但會獲提供貴賓車及司機服務，亦獲提供輔助人員，如政務助理、新聞秘書、政治助理等。

4人辭任議員仍獲發約滿酬金

政府官員任期內享有與公務員相同的醫療及牙科福利，並享有每年22個工作天的年假，可累積假期上限33天。

值得注意的是，根據立法會議員酬津安排，議員未有完成整屆立法會任期的議員，也可獲發任滿酬金，只要是議員接受政府委任而出任公務人員，議員辭職後仍可按服務時間比例獲發任滿酬金。