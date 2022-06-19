林鄭月娥：嚴厲外防措施令香港外來窗口愈收愈窄　憂損國際地位

特首林鄭月娥接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時談到疫情，指如果仍有一兩年任期，在社會復常方面會做得更進取，但現時希望多留空間予下屆政府決定。她又指，嚴厲的外防輸入措施，令香港外來窗口愈收愈窄，如果年底都是現行政策，或會令人擔心香港的國際地位。



指提早向中央求助無法避免公營醫療淪陷

她回顧第5波疫情大規模爆發時，有意見認為她應更早向中央「嗌救命」，但認為即使提早求助同樣無法避免公營醫療淪陷，因為中央其後到香港援建的主要是方艙隔離設施，但本身已長期臥床的重症老人，並不可能去這些地方，方艙作用僅是疏導其他非重症病人；而本港老人院舍環境質素參差，問題已存在多年，本屆政府已盡可能提供協助提升質素：「當然，你說有更多助力是否好一點呢？這當然會更好。」

林鄭月娥又提醒，經歷今年1月至3月的疫情，強烈地感受到市民對社交距離措施的忍耐力已到達極限，「有時都覺得唔係幾好意思，啲處所一關就關閉幾個月，佢哋都想做生意，唔通唔使交租咩？」不過由於換屆在即，不想做太進取的行動，所以有見近日疫情反彈，已停止實行第三階段社交距離放寬：「如果我仲有一兩年時間，就可以更加進取一啲等市民復常」，希望留空間讓下屆政府決定如何處理防疫措施。

本港先後經歷多波疫情，航空班次因熔斷機制而停航，香港機場出入客次因而大為縮水。(資料圖片)

被問到與海外還是內地優先通關，林鄭指當然大家都希望魚與熊掌兼得，但現實上的確有困難。她指，本港外防輸入政策曾經到達指定國家禁飛的水平，而即使現時有所放寬，機場每日抵港旅客人次只是三、四千人，與正常相比還是差一大截。面對對外窗口愈來愈窄，林鄭承認未來政府作決定時間，會愈來愈緊湊，「如果到年底都係𠵱家這套外防輸入（政府），我真係有啲擔心（影響香港國際金融中心地位）。」