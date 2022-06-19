修例風波︱林鄭：不認為「跪低」可避免衝突　死者都是暴動者造成

特首林鄭月娥接受電視節目訪問時表示，從來不認為修例風波前做了什麼「跪低」的行為，就可以避免整場衝突，形容香港過去一些政治問題就像「膿瘡」般早已存在，更指當日衝突中沒有一名「暴徒」或封法人員死亡，所有無辜死者都是因暴動者的行為而死。



日前指修例風波因主事官員解說不足 林鄭：有人放大了

林鄭月娥日前指「主事官員」在修訂《逃犯條例》期間解說不足，她在節目上回應指「有人放大了這句話」，強調自己作為特區之首，無論政策是特區哪個部份官員推行，她都要最後承擔責任，所以不存在什麼卸責給官員的情況，事實上當日自己亦走到前線解釋修例。不過她亦否認當日因為自身「錯判」導致修例風波發生，憶述2003年23條立法爭議期間，初期情況與2019年類似，但當時政府擱置立法後便平息，但2019年時社會已變，有一股反中央力量存在，而當時香港發生「有一定組織性的暴亂行為」。

被問到當日什麼因素驅使其堅持修例，林鄭表明不可能細說每一個決定過程，只可以說每一個決定都是符合「一國兩制」原則。但她反指：「我唔會咁天真地認為，是但做了一啲事，或者係你哋所指嘅『跪低』，就會避免到一場咁大嘅衝突。」她形容當時社會的環境已是「一觸即發」，例如一些反中央情緒、外國勢力對香港的介入，好比一個「膿瘡」早已存在多時，無論做什麼事都會爆發。

談到修例風波期間的事件，林鄭指外國的「顏色革命」從來不會無人死亡，「不過香港有一支優質嘅警隊，非常之克制，我亦都曾經直接畀過警隊一啲意見。」她續指：「所以喺嗰段每日汽油彈橫飛嘅日子裡面，冇令到一個暴徒死亡，亦都冇一個執法人員死亡。一啲無辜死亡的人，都係因為暴動者嘅行為。」她指，未來需多做教育及公眾解說工作，加強國民教育，以及對國家的向心力。

直認無看過創新辦研究報告

林鄭又認為，做特首和做政務司司長是完全兩碼子的事，因為特首是「雙首長」，同時向中央及特區負責，全香港只有這麼一個人，在全國也只有她同時向中央及香港負責，甚至在全世界這種形式也獨一無二。

被問到有沒有看過創新及統籌辦事處就反修例事件的研究報告，林鄭直認「我冇睇過呢啲報告」，指創新辦做完研究後有個分析概要，但認為如果特首所有報告都要「第一頁睇到最後一頁」，那政府就不用運作。「我係一個向前看嘅人，會嘗試去做得更好。」

林鄭指，不認為修例風波時「跪低」就可以避免衝突。（資料圖片）

指突然不用上班 開始有少許擔心

林鄭月娥又指，個人希望議會有多元意見，有利發揮及履行憲制職能，如果議會一言堂，甚至「立法及行政機關一齊一言堂」，對社會並非好事，始終需要制衡。她指現時憲制要求很簡單，只要是愛國愛港人士，效忠特別行政區及擁護《基本法》就可以加入管治架構。她以勞工及福利局局長羅致光為例子，指他是民主黨前骨幹黨員，兩人相識於微時，但相信沒有人會質疑他不是在履行在「一國兩制」、愛國愛港的體制下，發揮應有的作用。

林鄭指，換屆選舉後感覺到有人以為不能再參政，但其實資格審查委員會的要求並非很嚴格，只需要愛國。「（剛換屆的）立法會，有一啲民主派人士參選，有啲人就放棄參選。」又不點名指出現時「至少有一位，喺立法會入面，係一位民主派人士，以前係，𠵱家都係」。

林鄭月娥最後又指，宣布不爭取連任之後輕鬆了兩個月，感覺很開心及如釋重負，但現時開始有少許擔心，「42年來無間斷，突然之間唔使睇file、做決定」，可能會有不適應，但未來可能選擇陪家人及休息，強調無愧於心。她又笑指，從來沒有說過要做十年特首，而且「香港回歸以來都冇一個人做到10年特首，我感覺我能夠完整完成5年任期，都已經好開心。」形容完成任期是「安全到步」，所以早前在立法會才說這是「完整句號」，而不是「完美句號」。