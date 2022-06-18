將軍澳堆填區活化「環保村」動土 林鄭指設計符合政策目標

環境局活化將軍澳堆填區一幅2公頃土地，交由東華三院籌備興建內設露營場地的環保教育基地「環保村」。項目今年獲得撥款，並於今天（18日）舉行動土禮。特首林鄭月娥今天出席典禮時指，現時已有九成已修復的堆填區可發展平地、用於各項設施，期望「環保村」能讓市民學習如何在生活中實現碳中和。



位於將軍澳堆填區一期的環保教育基地「環保村」項目，工程預計明年第二季完成並投入服務，場內將設有露營場地、社區農莊、蝴蝶園、露天劇場等，預料將成為香港碳中和及環保教育的重要基地。其設計以環保物料為主，增加自然對流，並安裝300多塊太陽能發電板，供應日常運作所需電力。

動土禮中以環保木碎代替一般使用的泥土，特首林鄭月娥在致辭中表示，「環保村」所在的堆填區在90年代關閉，經環保署修復後，土地資源得以善用；至今已有九成已修復的堆填區可以發展、規劃作不同設施，而現時已有寵物公園、足球總會發展的足球中心等，形容成績是「有目共睹」。她又指，希望「環保村」建成開放後能增進人和大自然的共融，並在區內產生協同效應，令其成為將軍澳區的好去處。

+ 2

林鄭月娥續指，自己與東華三院有很深淵源，始於20多年前擔任社會福利署署長期間，並向對方表示感謝；又指「環保村」的綠色及可持續設計完全符合政策目標，為香港達到二氧化碳淨零排放邁出重要一步；落成後更可讓市民親身學習。