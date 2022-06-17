回歸日無酒會？林鄭：過去兩年都無　拒透露領導人訪港事宜

【回歸25周年】疫情反彈單日確診破千，「七一」酒會及國家領導人訪港會否受影響？特首林鄭月娥今午（17日）表示，不會透露任何關於領導人訪港事宜，但強調過去5年經歷眾多嚴峻挑戰，她認同回歸25周年是重大時刻，也是「香港再上征程時刻，唔想錯過晒慶祝活動」，所以會盡量防控疫情，為慶祝活動提供空間。

至於由特區政府舉辦的「七一」慶回歸典禮，林鄭指，過去兩年都沒舉行酒會，「都係升旗後，就入去坐低，睇一啲表演、或者聽致辭，但都冇飲宴，照我記得，正正係因為防疫要求。」



+ 1

不收緊防疫限制讓路「七一」？

林鄭表示，防控疫情除了自身需要，也是令市民可以更安心慶祝回歸，自從疫情自4月中穩定回落，很多機構已趁機會推展慶祝回歸活動。被問到一系列加強措施，可否為領導人訪港創造有利條件，林鄭則未有正面回答，強調並無收緊防疫措施，無限制市民活動，也沒偏離復常方面，只是呼籲提高防疫意識：「等得來不易嘅復常狀況可以繼續維持落去，不單止去到『七一』，希望『七一』之後都係相對穩定狀況。」

至於疫情反彈，政府卻沒收緊防疫措施，是否為「七一」活動讓路？林鄭則指，現時只係呼籲及加強檢測，希望提升防疫意識，「有意識同無意識爭好遠」，希望藉以避免動用法律更嚴格地限制市民活動。