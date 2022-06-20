長生津合併｜李家超未上任已落實政綱？林鄭「搶先」公布惹猜想

即將落任的特首林鄭月娥今早（20日）在電台節目預告，本周內公布將於今年9月合併普通額和高額長者生活津貼，預計約5萬名正領取普通額的長者受惠。社會福利署下午2時旋即公布，今年9月1日落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼的措施，合併後每月金額為3,915元。

林鄭月娥早於2020年初提出合併長生津，但未有具體實施時間表，之後李家超參選特首「據為己用」，將落實合併長生津列為政綱，如今李家超未上任，卻已被林鄭「搶先」落實政綱。



林鄭去年《施政報告》指2022年下半年落實

林鄭月娥在2020年1月公布十大民生政策新措施，其中之一是改革長者生活津貼計劃，把普通長者生活津貼和高額長者生活津貼合而為一，並大幅提升劃一後的資產上限。林鄭月娥在2021年《施政報告》表示，將於2022年下半年落實合併建議。

李家超今年4月辭職參選特首，其政綱在投票日前一個多星期出爐，其中在「關懷安老」一章，提出「落實合併普通長者生活津貼和高額長者生活，劃一採用普通津貼較寬鬆的資格限制」，但未待上任，林鄭今日已率先為長者送上大禮。

葉劉：何時落實只是行政問題 田北辰：李「腳頭唔錯」

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀指，林鄭月娥最先在2020年1月提出合併長生津，正如她所言，特區政府的政策具延續性，合併長生津一直獲議員支持，李家超在任政務司司長期間，行會亦有討論過，李家超將合併長生津放入政綱也是很正常。對於政府今年初仍未交代時間表，卻在政府任期臨近完結時宣布落實，葉劉相信何時落實只是行政問題，政策沒有任何問題。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，原本林鄭月娥預計在年底合併長生津，李家超競選期間，他要求李家超上任後100日內合併長生津，如今超額完成，背後推手不得而知，形容李家超「腳頭唔錯」。

有資深政界人士憶述，時任特首曾蔭權於2011年發表任內最後一份《施政報告》時，宣布2元乘車優惠計劃擴展至一星期七日，讓所有65歲以上長者及合資格殘疾人士享用，這種有充滿「幸福感」的政策，接任的梁振英亦借兩元乘車計劃爭取市民支持，甚至化為自己政績，包括在任內把計劃擴展至綠色專線小巴。該人指，林鄭月娥卸任在即，自然希望市民記得自己的惠民政策，不欲把政績「拱手相讓」。