長生津合併｜放寬資產限額劃一津貼　9.1自動發放料5萬人受惠

社會福利署今日（20日）公布，將於今年9月1日落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼的措施，每月入息限額維持不變，全港所有65歲或以上長者，單身長者只要資產不多於37.4萬元、長者夫婦資產不多於56.8萬元，屆時將劃一領取每月3,915元的長生津金額，安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃，直接惠及約五萬名正領取普通津貼的長者。



長者生活津貼是現時最多長者領取的社會保障金額，惠及逾64萬名長者。（資料圖片）

合併後的長者生活津貼將採用現時普通津貼較寬鬆的資產上限，並按高額津貼的金額發放，社署發言人表示，凡於合併前已正在領取普通津貼的長者，包括廣東計劃及福建計劃下領取普通津貼的長者，無須提交任何申請，在今年9月1日起將自動獲發較高額的津貼，至於新申領而合資格的長者也將領取較高額的津貼。

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長生津合併的相關詳情。（政府新聞處截圖）

發言人續指，計及最新的合併措施，2022至23年度計劃的預算經常開支達314億元，較17至18年度的實際開支增加超過一倍、較13至14年度的實際開支更增加超過1.5倍，而2022至23年度計劃的預算經常開支佔整體社會福利開支約30%。

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現時普通津貼及高額津貼分別為每月2,920元及3,915元，約五萬名正領取普通津貼的長者將在合併措施實施後每月額外獲發995元。資產上限方面，單身長者上限將由現時高額津貼的16.3萬元，劃一放寬至37.4萬元，而長者夫婦上限則由現時高額津貼的24.7萬元，劃一放寬至56.8萬元。

經合併後的計劃更簡單易明，資產不多於37.4萬元的單身長者和56.8萬元的長者夫婦，可保留更多資產，劃一領取每月3,915元的長者生活津貼。

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行政長官林鄭月娥在2020年1月公布民生政策新措施，當時首次提出合併長生津，其後在《2021年施政報告》中宣布將於今年下半年落實合併建議，合併措施藉改革長者生活津貼計劃更有效支援有需要的長者，為他們提供更安穩的退休保障安排，有關措施所需撥款早前獲立法會批准。