9月1日合併普通及高額長者生活津貼　林鄭月娥：5萬名長者受惠

特首林鄭月娥今日（20日）早上於新城電台節目上透露，本星期內會宣布，將於今年9月合併普通額和高額長者生活津貼，預計約5萬名正領取普通額的長者受惠，即每期可多領900多元。

社署之後宣布，今年9月1日落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼的措施，合併後每月金額為3915元，每月入息限額維持不變，資產上限為單身人士37萬4千元，夫婦為56萬8千元。此安排同樣適用於廣東計劃及福建計劃，合併安排將直接惠及約 5萬名正領取普通津貼的長者。



指本屆民生工作有成績

林鄭月娥回顧任內民生政策，指希望市民記得本屆政府團隊在5年任期內，解決了很多問題，部份在以往是議而不決的難題，包括取消強積金對沖、引入非本地培訓醫生及全面禁止電子煙等。她認為本屆政府在民生方面，交出相當不錯的成績表。被問到任內有何遺憾，她指不會形容是「遺憾」，認為本屆政府團隊已做到最好，盡了努力。

公共財政方面，林鄭月娥指本屆政府在經常性開支有所增加，尤其醫療教育和福利等方面，但不認為本屆政府「使大咗」，因為人口開始老齡化，要回應市民訴求，認為未來應該更聚焦發展。

她透露，公職生涯其中一項最滿意的政策是活化維港兩岸，每次見到市民在海濱自由、悠閒地活動就感到很高興，在此特別多謝早期的保護海港協會，他們令政府改變對維港的看法，不是只一味填海，而是發展同時「還港於民」。海濱事務委員會亦在保護維港方面，做了很多工作。

被問到政府新班子人選，有論者形容為「林鄭愛將清零」。林鄭回應指是否留任新政府，是個別官員自己的考慮，正如她自己沒有尋求連任，但相信新一屆政府，有不少大政策延續性很強。