民研：香港人身份認同創5年新低　30至39歲開始較認同中國人身份

香港民意研究所今日（21日）舉行「一國兩制25周年中期民情總結」之「市民身份認同感總結」發布會，總結本港市民身份認同感。結果顯示，「香港人」的身份認同感跌至2017年6月以來新低；但與此同時，18至29歲青年自稱為「中國人」的比率只得2%，仍然沒有起色。



香港民研今年5月31日至6月5日，由真實訪問員隨機抽樣以電話訪問1,000名18歲以上市民。數據顯示，市民對「香港人」身份認同感繼續排行第一位，有7.77分（10分為滿分），但分數比半年前的調查下跌0.17分，創5年以來新低。其後依次為「亞洲人」、「中華民族一分子」、「世界公民」、「中國人」和「中華人民共和國國民」。

調查同時發現，對比起半年前，受訪者對於「中華民族一分子」、「中國人」及「中華人民共和國國民」身份認同感均錄得顯著上升，分別上升0.41分、0.38分及0.43分。

年輕人香港人認同感上揚 中國人認同感低

不過，調查同時以年齡劃分結果，提供「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」、「中國的香港人」4個選項，發現在18至29歲組群中，自稱為「香港人」的比率達76%（所有年齡總體比率為39%），比過去兩次調查都有所上升；自稱為「中國人」的比率只有2%（所有年齡總體比率為18%），與過去數次調查結果相若。

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袁彌昌：年輕人到某階段身份認同有變化

時事評論員袁彌昌表示，今次調查顯示市民對自己身份認同方面，無論是「中國人」、「中華民族一分子」皆有顯著上升，而香港自2019年反修例事件後，民主運動陷入前所未有的低潮，要離開香港的人相信已「走得七七八八」，所以在今次結果中也有所反映。而本身對政治現況有所不滿，但又繼續留下來的人，在心態上、身份認同也可能有所調整。

袁彌昌同時指出，是次調查提供另一個重要數據，在於以年齡劃分，自認為「香港人」的年輕一代仍然處於高位，顯示特別自2019年事件起，年輕人對自己作為香港人認同感非常強烈，這對於執政者而言也是一個啟示。育有兩名年幼女兒的他指，近期從網上、電視等不同媒界中留意到一些兒童節目，有明顯宣傳官方的意識形態，可能瞄準一些非常年幼的兒童。

不過，袁彌昌提到30至39歲一輩身份認同感比起18至29歲有明顯分別，開始較認同「中國人」身份，這對官方而言或許有所鼓舞，顯示只要年輕人人生到了某個階段，經濟條件有所改善，例如已買樓，身份認同感會出現變化，這對於未來北京「人心回歸」的工作可能有所啟示。