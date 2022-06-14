六四33周年︱民研：4成人撐平反創廿年低　約3成拒表態02年來首見

香港民意研究所今日（14日）發布「一國兩制25周年中期民情總結」之「六四事件」部分，調查結果顯示，僅4成人支持平反六四，數字創20年新低；3成受訪者不支持，數字就屬歷史新高。另外，超過2成受訪者認為中國政府處理手法正確，4成5人認為處理不當，後者佔比顯著下降，兩者分別都是調查以來的新高及新低。

另外，在調查中多條問題，不作評論的受訪者比率也是進行有關調查以來最高。



+ 7

4成人支持平反六四 3成不支持

香港民意研究所於5月12至20日隨機抽樣，致電訪問1,003名香港居民。多條問題中，未作評論的受訪者比率創下新高。被問到支持平反「六四」與否，僅4成受訪者支持平反，數字顯著下跌，創20年以來新低。不支持平反「六四」的受訪者有3成，創1997年以來新高，支持率淨值為正10個百分點，是1997年以來最低。約3成市民表示「唔知」或「難講」，為2002年以來新高。

此外，認為中國政府處理手法正確的受訪者顯著上升至23%，創歷史新高。有45%市民認為處理不當，但比率顯著下降，創歷史新低。多達32%市民未作評論，比率創2002年來新高。被問到北京學生做法正確與否，36%市民認為當年做法正確，比率顯著下跌，數字創歷史新低；認為做法錯誤的受訪者則佔21%；高達44%的市民未有表態，比率創2000年來新高。

45%人認為有責任推動中國民主 創歷史新低

至於人權狀況方面，一半受訪者認為中國現時的人權狀況較1989年有所改善，數字較一年前顯著上升；23%人則認為現時較1989年惡劣，數字較一年前顯著下跌。另有37%人估計三年後的中國人權狀況較現時會有改善；26%受訪者則估計三年後較現時惡劣，數字較一年前顯著下跌。

另外，認為港人有責任推動中國的民主發展的受訪者為45%，比率顯著下跌，創歷史新低；36%認為沒有責任；19%市民表示「唔知」或「難講」，比率創下1993年以來新高。此外，56%市民認為港人有責任推動中國經濟發展，認為沒有責任者佔33%，數字較一年前無大變化。