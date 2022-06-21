李家超班子｜陳茂波稱已有初步分工　黃偉綸主理土地、房屋、交通

將由林鄭班子過渡至新政府的財政司司長陳茂波，接受電視訪問時表示，已經與下屆政府的副司長黃偉綸有初步分工。陳茂波指下屆土地房屋的決策官員雖是舊面孔，但不影響革新，下屆政府將加快由「生地」變「熟地」的時間，及加快公屋建屋速度。



陳茂波主持總體土地房屋供應統籌

政府架構重組後，財政司轄下增設副司長一職，而屬土地房屋的房屋局和發展局都撥歸財政司轄下統籌。陳茂波接受《now新聞》訪問時指，已與副司長黃偉綸有初步分工，原任發展局局長的黃偉綸會集中精力處理土地、房屋、交通運輸，但總體的土地房屋供應的統籌，將由陳茂波主持。

被問到決策局官員都是舊面孔、退休公務員或公務員提拔，會否影響革新，陳茂波不同意舊面孔不能帶來新氣象，反指原本做開的同事對於整個運作非常熟悉，對於以前遇到的問題、困難，有較好的掌握。而熟悉這範疇的同事，只要抱有革新精神，可以在現有基礎上具體將事情提速。

陳茂波期望，「生地」變「熟地」的過程可以由6年縮短至兩年至兩年半。（資料圖片）

冀將生地變熟地過程 有6年縮至兩年半

現屆政府正研究精簡土地發展程序，令「生地」變「熟地」，由六年壓縮兩年至兩年半，陳茂波指，正草擬相關法例，期望下屆落實執行，又將研究加快公屋建屋時間。他認為整個管理流程都是未來其中一個重點，通過壓縮程序提速，亦考慮同步進行各種程序，理順分工以加快流程。

被問到有無信心任內能告別劏房及縮短公屋輪侯時間，他希望外界給時間新政府，上任後先內部商議，再提出績效指標。

新政府提倡「以結果為目標」，有聲音質疑會繞過現有程序，陳茂波表示不必要耗費太多時間於爭拗中，不同意見需要討論處理，但總要做決定，不能拖延，最重要是處事保持開放、包容廣納意見的態度。

近期美國加息，香港銀行暫未同步上調息率，陳茂波提醒加息環境無可避免會打墼物業市場預期，市民要警惕風險，但在金融穩定角度「沒有甚麼需要擔心」。