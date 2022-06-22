傳任行會召集人　葉劉：流傳陣容相當好　願充當對外解說政策角色

新一屆政府最快今日（22日）公布行政會議成員名單，盛傳將接替陳智思出任召集人的新民黨主席葉劉淑儀於新城電台節目表示，須留待政府公布，但認為現時坊間流傳的名單陣容相當好，有各方面經驗。她指未來十分樂意繼續解說政府政策、接受外媒訪問。



讚新班子非常實幹：近年最優秀之一

葉劉指，具體名單應留待政府公布，現階段不能透露，但原則上行會召集人需要經驗廣闊，是政府的首席顧問，行政長官會同行政會議具有法定權力，這一點個別成員是沒有的，而是集體負責，當中召集人要做得更多，例如在特首的邀請下解釋政府政策、率先看政策文件等。

目前，盛傳將加入行會的除了葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強，新加入的包括立法會保險界議員陳健波、工聯會會長吳秋北與食物及衞生局前局長高永文等，民建聯議員陳克勤亦盛傳重返行會。葉劉認為這個陣容「有舊有新」，磨合期不會太長，大家都有豐富社會工作經驗、即使是「新人」都熟悉政府事務，如高永文。她又形容新一屆政府班子，是近年最優秀班子之一，非常實幹，很多市民感到驚喜。

過往選制民主成份多 議會反而愈混亂

葉劉表明，未來非常樂意繼續幫忙對外解釋香港政策，接受外媒訪問，現任行會召集人陳智思及成員湯家驊過去不時做這些工作，行會成員之間都有不同分工：「正如聯繫匯率，現屆當然是問任志剛好過問我。」

葉劉指，回歸25年來最深刻的經歷有兩件事，其一當然是任保安局局長期間於2003年推銷23條立法一役，其二是2019年社會騷亂。其2019年事件後，中央立國安法終止香港亂局，並修改選舉制度，形容過去政制民選成份多了，但立法會反而愈來愈混亂。她希望，日後政府在培養國民身份方面多做工作，尤其在教育方面，讓學生從小開始認識國家歷史文化，特別遺憾現時新高中學制有「去中國化」現象，中史只有約5,000人修讀、中國文學更只有不足2,000人，學生對自己國家文化了解得少，自然難談愛國。