陳智思形容新班子為「實幹型」　相信葉劉淑儀能勝任行會召集人

港府換屆在即，候任特首李家超昨（19日）公布新一屆問責官員陣容，行政會議召集人陳智思今（20日）出席香港故宮活動後表示，對政府新班底非常有信心，他形容當中不少人屬實幹型，曾處理房屋土地等重要議題，反映新一屆政府有意解決房屋問題。



有指新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀將接任其出任行會召集人，陳智思稱，葉太具資深的政府及立法會工作經驗，且善於聯繫各界，相信其有能力勝任。



陳智思形容政府新班底當中不少人屬實幹型。（羅君豪攝）

反映新一屆有意解決房屋問題

陳智思表示，本身已與新班底的官員認識及共事，他形容當中不少人屬實幹型，曾處理涉獵房屋等範疇的重要議題，反映新一屆政府有意解決積累已久的房屋問題。 他強調，對政府新班底非常有信心。

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指難找到人比葉劉淑儀經驗豐富

被問到對葉劉淑儀接任行會召集人的相關評價，陳智思稱與葉太合作多年，相信她能勝任行會召集人工作。他提到，葉劉淑儀曾於政府工作多年，即使離開政府後亦繼續參政，亦善於聯繫不同政黨與各界人士，及與政府保持密切關係，亦樂意向外解説本港情況，他認為很難再找到如葉劉淑儀般，有在政府及立法會工作經驗且資深的召集人。 他指，他在行會的工作會隨著本屆政府任期完結，候任行政長官會按自己風格，揀選行政會議非官守成員，他相信將會很快公布新一屆行會召集人的人選。

被問到七一慶回歸活動防疫隔離安排，他指自己將會出席，但有待了解相關細節。