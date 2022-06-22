七一︱警籲提供情報反恐　郭嘉銓：懷疑都報咗先　錯都唔緊要

警務處助理處長郭嘉銓今早（22日）在電台節目表示，警方正就七一活動保安風險加強情報蒐集，呼籲市民多向警方提供反恐相關情報，「報錯都唔緊要」。



郭嘉銓指，回歸25周年是十分重要的日子，早在去年初警方已由副處長領導一個督導委員會，就回歸活動展開部署，盡早做好準備，不論有否國家領導人訪港，都作情報蒐集及風險評估，希望活動安全順利進行，市民樂在其中。他指，防疫及公共衞生是警隊近年新增的挑戰，現時警方會就不同社區團體的活動，按性質與主辦單位溝通。

「就算懷疑都報咗先 報錯唔緊要！」

被問到孤狼式襲擊風險，郭嘉銓表示，由於7.1是個具象徵意義的日子，過去幾年香港本土恐怖主義風險提高，警方一向針對趨向地下化的極端分子作情報收集並分析，警方新設的反恐舉報熱線，可配合反恐策略，希望做到「全民反恐，見而即報」，防患於未然，從本月8日至今警方約收到1,600多宗舉報，有部份正在跟進。郭呼籲市民：「就算係懷疑都報咗先，報錯唔緊要嘅，希望多啲資訊，多啲情報分析。」警方會透過人力資源調配，盡可能分析這些資訊。他舉例指，警方近日與零售業界合作，讓販賣化學品的商店保持警覺，遇到可疑人士購買就通知警方。

郭嘉銓提到，警隊招募人手一向是個挑戰，尤其近年基建增加，需要補充新血維持治安，近年招募策略已更加進取，例如在大學校園內舉行「大學生學長計劃」、將合資格對象擴展至留港未滿7年的香港永久性居民等。