立會下周停大會　鄧家彪倡七一前其他會議遙距進行：暫無大議題

立法會秘書處今日（21日）公布，為減少議員感染風險，確保7月1日舉行慶祝回歸25周年的官方活動順利舉行，立法會主席決定取消6月29日的立法會會議。

身兼福利事務委員會副主席的工聯會議員鄧家彪，認為安排合適，相信之後加議程補償亦能靈活處理，但未收到其他會議及工作安排指示，建議其他事務委員會會議改為遙距進行。他認為，這樣對沒有專車但要滿足6月23日起閉環工作的議員更為公道。



立法會議員獲邀參與七一回歸官方活動，須在周四（23日）起「點對點」閉環工作，電郵列明不能乘搭公共交通工具或參加聚集性活動。「無車議員」之一的鄧家彪表示，仍苦惱如何出席星期五（24日）的内務委員會及財務委員會會議，正詢問政府關於工聯會同事載他可否算作「閉環」。

他說，暫未收到有關6月23日後的會議安排指示，他個人建議將各會議改為遙距進行，因他留意到下星期的會議無具大爭議性或需要投票的議程，僅屬匯報性質的會議相信遙距也能處理，遙距會議也對沒有專車但要滿足「點對點」閉環工作要求的議員更為公道。

立法會議員陸頌雄也認為，取消6月29日大會的安排合適，指香港回歸25周年是重要的里程碑、大日子，留意到近日社會疫情加劇，立法會議員及助理團隊也出現個別感染個案，因此為慎重起見，確保萬無一失，主席取消6月29日大會的安排合適。