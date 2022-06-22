行會換血｜葉劉：任召集人無角色衝突　陳健波辭任財委會主席

政府公布新任行政會議成員名單，新民黨立法會議員葉劉淑儀將出任行政會議召集人。葉劉淑儀指，行會召集人主要是諮詢角色，沒有行政或法定權力，不認為她出任召集人有利益衝突，亦看不到她有需要退黨或辭去主席職位。



冀政府日後及早交文件

葉太指，行會委任是以個人為單位，因此與黨的大小沒有關係。被問到日後行會與政府關係，她希望日後政府向行會交政策文件可以再早一點，又說非常贊成恢復中央政策組，政府需要研究長遠政策的組織。

新加入行會的立法會保險界議員陳健波表示，為適當地平衡行政會議和立法會的工作，已通知秘書處辭任財務委員會主席一職，將會在選出新主席後生效，並已請秘書處盡快安排選舉新任主席工作。

▼新一屆行政會議成員▼



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吳秋北盼充分考慮到勞工聲音

同樣首次躋身行會的工聯會會長吳秋北表示，希望政府制定政策時，充分考慮到勞工聲音。被問到行會成員與政黨角色會否有衝突，吳秋北稱，政府政策並非必然遭到立法會議員反對，若具體政策與工聯會立場不一致，工聯會會在立法會內積極發聲，而行會成員需要集體負責，會在行會反映意見。

續任行會成員的經民聯副主席林健鋒稱，會時刻提醒自己勿忘在港做實事的初心，盡力把握民意，提出有利香港的意見，貫徹新政府以結果為目標的理念，令政府施政更貼地。自由黨主席張宇人對獲續任行會感榮幸，會繼續努力將商界想法帶入政府，助下屆政府做好營商環境。

民建聯。（資料圖片）

民建聯下屆行會餘一人 李慧琼：非考慮得失

原本有傳民建聯主席李慧琼將返行會，但最終不在名單上。李慧琼回應傳媒時，祝賀該黨副主席陳克勤獲委任行會成員，對此感到非常高興，認為他有足夠經驗勝任行會一職。

對於下屆民建聯行會成員數目減少一人，李慧琼指，她並非考慮民建聯行會成員數目和得失，最重要的是新一屆政府覓得合適班底，盡快展開工作，讓市民看到「以結果為目標」的施政。