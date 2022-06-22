行會成員名單出爐　葉劉任召集人　高永文、梁高美懿等7人新加入

距離李家超上場不足十天，候任特首辦今日（22日）公布新一屆政府行政會議成員名單，16名非官守成員中，9人留任，包括新民黨主席葉劉淑儀，她將接替陳智思出任召集人。行會成員任期由年7月1日起生效。

名單顯示，新加入的7人包括民建聯立法會議員陳克勤、工聯會會長吳秋北、立法會財委會主席陳健波、食物及衞生局前局長高永文、擔任李家超選舉代理人的全國政協委員陳清霞、恒生銀行前行政總裁梁高美懿，以及「公職王」鄭慕智。

李家超表示，我感謝16位非官守議員接受邀請，出任行會成員，「他們各人在不同範疇擁有豐富經驗，能夠協助我作出重要的政策決定。」



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任志剛留任 查史美倫離開

留任的行會成員有9人，包括葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江、自由黨黨魁張宇人、經民聯副主席林健鋒、鄉議局主席劉業強、金管局前總裁任志剛、基本法委員會委員李國章、安老事務委員會主席林正財，以及資深大律師湯家驊。

至於港交所主席查史美倫、周松崗、羅范椒芬、工聯會黃國健和民建聯葉國謙，皆不會留任。