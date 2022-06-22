香港從來不是殖民地？　立法會網頁刪除「97前是殖民地」介紹

近日有傳媒發現，有教科書刪去香港曾是「英國殖民地」的字句，引發各界討論。有區議員發現立法會網頁刊登的「立法會歷史」，提到香港自1841年1月26日起至1997年6月30日止是英國的殖民地，而相關頁面已經完全刪除。



教科書指97前香港不是殖民地

日前有報道指，來自3間出版社的4本經送審「公民與社會發展科」課本，全部明確表示「香港不是殖民地」，當中有課文內容指，雖然英國按「殖民地」模式管治香港，但清朝以後的中國政府均不承認不平等條約，亦從未放棄香港主權。

范徐麗泰、梁美芬支持說法

連日來有多名政界人士表達同一說法，全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰上周五（17日）接受《環球時報》訪問時表示，「香港從來不是殖民地」，指這不是一個新提法，而是中國一貫立場，並提到這是1972年聯合國決議的內容。

聯合國在1960年決議，各國的殖民地可以建立獨立國家。1972年，中國駐聯合國代表黃華至函聯合國非殖民化特別委員會，指香港、澳門屬於歷史遺留下來的帝國主義強加於中國的一系列不平等條約的結果。委員會最終將香港、澳門剔除出殖民地名單。

經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬在周一（20日）的立法會上，重提香港回歸前不是殖民地的說法，指不是一個新說法：「了解國際法的人都知道，1972年聯合國決議很清楚已經將澳門和香港剔出殖民地名單。《基本法》第一條和序言寫得好清楚，國家是恢復行使主權，不是收回主權，主權從來沒有丟失。」政制及內地事務局副局長胡健民在同一場合回應指，香港以前不是殖民地，認為是回歸前或坊間市民的理解有落差。

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立法會歷史介紹連首份英皇制誥均被刪

大埔區議員劉勇威昨日（21日）在Facebook貼圖指，立法會網頁介紹立法會歷史的一部份，寫着「香港自1841年1月26日起至1997年6月30日止是英國的殖民地，其首份憲法是由維多利亞女皇以英皇制誥形式頒布，名為香港殖民地憲章，並於1843年6月26日在總督府公布。該憲章訂定成立立法局，授權「在任的總督......在取得立法局的意見後......制定及通過為維持香港的和平、秩序及良好管治......而不時需要的所有法律及條例。」

記者今日（22日）在立法會網頁查找，該頁面已經消失。此外，立法會以PDF檔案形式上載，1843年香港首份英皇制誥的頁面，亦同樣消失。