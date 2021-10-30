鄭若驊：維護國安23條未必夠用　須激活「煽動罪」等殖民地罪行

律政司司長鄭若驊接受傳媒訪問，表示完善維護國安法律，不應局限於《基本法》第23條立法，須同時研究訂立新法例或「激活」現有法例，彌補法律上的不足。對於香港法治情況近年屢受批評，鄭若驊認為是政客別有用心，強調香港的司法獨立是世界馳名，法院裁決不受干涉、透明度高。



鄭若驊稱，《基本法》23條立法天經地義，律政司會提供法律意見及起草法例，但維護國家安全，不只限於第23條所涵蓋的七個罪類。鄭強調按照《港區國安法》第七條，政府有責任預視未來可能危害國安的情況，不排除仍有情況，《港區國安法》及23條均未能處理。她稱屆時律政司要考慮訂立新例、或「激活」已有法律。

她舉例刑事罪行條例第9及10條，煽動意圖及發表煽動文字罪，指這些休眠的法律已經重新被引用，正是為了「有效防範、制止及懲治相關危害國家安全行為，法律要彌補不足之處。」律政司正在檢視這類型的法例，能否達到維護國安的目的。

鄭若驊口中的煽動罪，去年被援引以拘捕中西區區議會前主席鄭麗琼，指她轉載「起底」警察資料的貼文，是回歸後首次，對上一個案例則追溯到上世紀50年代。該法被質疑為「殖民地惡法」，名譽資深大律師陳文敏也質疑該法涉嫌違憲，相信須待法庭裁決。

鄭若驊：建設香港成亞太國際爭議解決中心

另外，鄭若驊發表網誌提到，《施政報告》中提及律政司要致力建設香港成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，全面配合國家政策，律政司將以多管齊下方式，積極尋求本地、內地以至國際間的合作。

她續指，日前與聯合國國際貿易法委員會及亞洲國際法律研究院，在香港以線上線下的模式合辦了貿法委會議，探討投資調解的改革方案，是聯合國貿法委工作組首次在本港舉行會玄議。她稱下星期舉行香港法律周2021，其中一項重要活動是專為處理東盟貿易的網上爭議解決工作坊，探討如何解決跨境爭端。