范徐麗泰：新政府班子不論背景專長　要有心服務市民

前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰今日（11日）出席活動後，被問到對新政府班子傳言的看法，她坦言不清楚新政府的班子組成，認為不論人選有甚麼背景和專長，最重要是以心服務市民，籲官員和議員之間多溝通、互補，相信候任特首李家超會尋找能服務香港、解決市民的訴求的人加入。



昨日（10日）財會通過政府架構重組方案撥款，意味下屆政府組織已有輪廓，近日陸續傳出下屆政府班子人選名單。被問到傳言中的人選多為「武官」或政黨出身，能否協助施政，前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰認為，司局長不論甚麼背景和專長，最重要是以心服務市民。她呼籲官員和議員之間多溝通、交流，互相諒解工作需要，共同面對和解決市民的訴求。

冀李家超找到讓市民安居樂業的人選

她坦言，不知道新一屆政府班子的組成，但相信候任特首李家超會物色能為香港服務、希望香港有新發展，及能讓市民安居樂業的人選。

回歸25周年慶祝活動之一「首屆全港高中生即席演講大賽」今日進行決賽及頒獎典禮，范徐麗泰作為主禮嘉賓致辭時指，演講主題圍繞香港回歸25周年，有助同學回顧香港25年來的成果，總結經驗和教訓、展望未來。她勉勵同學主動認識國情，了解國家最新發展，積極融入國家發展大局，為香港和國家做出貢獻。