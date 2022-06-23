陳國基、曾國衞確診　7.1或缺席就職禮　政界提一方法補救

七一臨近，獲邀出席官方回歸活動的人士，今日（23日）起開始「點對點」閉環管理，並在出席活動前一天到指定酒店隔離。不過，就在措施實施首日，特首辦主任、候任政務司司長陳國基，以及政制及內地事務局局長曾國衞，均確診新冠肺炎，二人能否如期出席7月1日就職典禮並宣誓，頓成疑問。



行政會議成員湯家驊指，兩人已獲中央政府任命，可待康復後再由特首監誓，他指宣誓就職只有「面對面」一個方法。曾國衞表示，宣誓上任安排有待政府通知。



政府方面表示，就有高層官員確診，政府指會密切留意情況，適當安排七一宣誓儀式。



2017年7月1日，國家主席習近平訪港，出席香港回歸二十周年慶典，同時為新一屆林鄭月娥政府監誓。（資料圖片）

未宣誓不能履行職務

距離新政府上任只有一星期，官方仍未公布國家領導人會否來港，但港府近日已邀請立法會議員、港區人大代表、全國政協委員等嘉賓出席慶祝活動，他們連同現屆及下屆政府班子、行政會議成員等，今日起接受「點對點」閉環管理。

對於陳國基、曾國衞中招會否影響宣誓，行會成員、資深大律師湯家驊表示，收到通知若「點對點」閉環管理期間確診，便不能出席七一活動。他指主要官員需要宣誓才能正式上任，倘七一未能宣誓，技術上不能開始履行職務，但認為對政府整體運作影響不大。

湯家驊指，下屆政府主要官員已獲中央任命，可待康復後再由特首監誓，而宣誓就只有「面對面」一個方法。

根據以往做法，行政長官宣誓儀式由國家領導人監誓，而司局長和行政會議成員則由特首監誓，因此兩人能否出席對領導人監誓活動沒有影響。而李家超去年6月就任政務司司長時，就是由特首林鄭月娥監誓。

嘉賓收通知確診不能出席 未知是否適用官員

有獲邀參加活動的政界人士指，政府指引列明「嘉賓或其家人和司機」如檢測呈陽性或出現病徵，該嘉賓不得參與活動，但這是大會給予嘉賓的通知，沒寫明官員是否適用。

29、30日倘檢測陰性 七一趕得及？

曾任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣回覆《香港01》查詢時指，按照現行規定，今日確診的人士需要在明天起計的第六、第七日連續兩日檢測陰性，方可以離開檢疫處所進入社區。

以此推算，陳國基、曾國衞兩人在明天（24日）起計，第六天（29日）和第七天（30日）連續兩日檢測陰性，便可重新回到社區，理論上可出席七一活動。不過，有政界人士指，由於目前未清楚兩人感染哪一種變種病毒，而身體對抗病毒情況要視乎多個因素，如年齡、接種疫苗次數和時間等，倘領導人來港，安全系數必然提到最高，不能冒險，恐怕二人缺席就職典禮的機會很大。