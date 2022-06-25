記協降低解散門檻　陳朗昇：聽到會員看見香港發生的事而擔心記協

香港記者協會今日（25日）舉行會員大會兼改選執委會，表決通過三條會章的修訂，包括降低解散門檻至全體會員過半數同意即可解散、設執委會人數上限為12人，及規定執委會七成會員須從事新聞工作。會上也表決通過現任主席陳朗昇連任。



此刻未知會否解散

陳朗昇表示，因應過去一年香港傳媒界發生的事情，記協每星期或每幾日便會檢討，本次降低解散門檻，是聽到會員對記協有擔心，望通過修改門檻讓日後有空間可靈活處理問題，但現在對解散未有任何看法，也無法交代什麼情況下就會解散，暫未聽到有會員有解散傾向。

不抗拒與任何人溝通

被問到新一屆執委會會否約見新政府，陳朗昇說，記協從不抗拒與任何人溝通，但過去一年與政府的溝通很差，如上星期向政府新聞處了解回歸25周年活動採訪安排連日未獲回覆、政制及內地事務局亦無就查車牌事宜聯絡記協，而記協作為業界最大工會，有責任就新聞自由和採訪實際安排與當局溝通，望政府打開包袱。

被問到如何評估七一回歸日的風險，陳朗昇指，看見政府主導下的社會氣氛喜慶，不相信會有不高興的事發生。

目標是吸納更多會員

陳朗昇連任記協主席，來年目標是吸納更多會員，讓會員人數回到一年前600多人的水平。他稱，受社會環境影響，現記協內有表決權的會員約420人，指《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》等平台結束營運後，不少行家獨立營運小平台，呼籲合資格人士申請加入記協，因為沒有新聞工作者，記協也沒有存在的意義。

他明白當記協主席會有風險，但這是他的選擇，雖然曾對過去一年新聞工作者的不同遭遇感驚慌擔憂，但看見他們堅持自己不會輕易放棄，也沒有離開的藉口。他說，仍有很多香港人留港，他們仍須真相和新聞，會竭力提供事實予港人，保護記者及新聞自由，相信記協對記者和香港都十分重要。

會如實作答職工會登記局查詢

此外，陳朗昇提到記協本月初再次收到職工會登記局對活動查詢，表示已諮詢外聘大律師意見草擬答覆，處理上沒有大困難，會認真應對。被問到再次收到查詢會否感壓力，他強調記協活動合法、合情、合理、合乎職工登記局條例及記協會章，因此會如實作答，個人認為沒有壓力，相信是正常程序。