記協陳朗昇「補位」勢冧莊　盼北京明白記協價值：保會保尊嚴

香港記者協會下周六（25日）舉行周年會員大會改選執委會，曾稱不打算尋求連任的現任主席陳朗昇，決定競逐連任，成為唯一主席候選人。陳朗昇接受《香港01》查詢時表示，本來由於即將赴英參加學人計劃及家庭原因，不積極尋求連任，但最終沒有其他人參選主席，因此他決定「補位」參選。

陳朗昇的政綱提到要「記協有尊嚴地存在」及「保會保人」，希望履行記者天職，捍衞新聞自由和記者權益。他相信續任記協主席的風險與以往差不多：「唔見得我唔做，個風險就會細咗。」



陳朗昇以網媒「Channel C」副採訪主任身份參選，他稱自己希望繼續為記者爭取權益，希望與政府就業界問題溝通，包括車牌查冊申請目前沒有「新聞用途」選項，以及商業登記查冊披露資料不完整等。他會按原定計劃，10月前赴英國牛津大學路透研究所參加學人計劃，屆時主席一職或須由其他人暫代，詳細安排由執委會商討。

盼有尊嚴地存在 解散與否主動權不在記協

被問到上任後會如何處理與政府的關係，陳朗昇稱，記協一直開放與任何人溝通，但近期記協屢遭批評，最近數月與政府「溝通麻麻」，例如近日有不少行家反映不獲准採訪慶回歸活動，記協正積極與政府新聞處溝通。

至於會否擔心記協面臨解散或被取締，陳朗昇指，正如他政綱所言，他希望記協能繼續運作，坦言主動權不在記協身上。記協不會犯法，希望北京明白記協對香港及「一國兩制」的意義。