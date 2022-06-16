至少10間海內外知名媒體不獲邀採訪回歸25周年活動　記協深感憂慮

今年7月1日是回歸25周年，政府舉行回歸慶典活動。不過香港記者協會表示，有至少10間本地具知名度的網媒、境外傳訊、海外通訊社及圖片通訊社，均未獲准報名採訪相關活動。記協表示，歷年相關活動均開放予傳媒報名，對是次事件深感憂慮並高度關注，促請當局以寬容態度接受傳媒自行申請。據了解，未獲邀的本地媒體包括「獨立媒體」、「Hong Kong Free Press」、「PSHK」等；海外傳媒則包括「共同社」、《日經新聞》、《朝日新聞》、「Getty Images」等。



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記協表示，歷年來的回歸慶典活動，均開放予傳媒報名參加，但今年只有部份傳媒獲政府新聞處邀請。記協得悉至少有10間本地具知名度網媒、境外傳媒、海外通訊社及圖片通訊社未獲准報名，即未能參與相關活動的採訪。

據了解，日本的「共同社」、《日經新聞》、《朝日新聞》；台灣的「中視」、美國的「Getty Images」，均未獲邀請。至於本地媒體，「獨立媒體」、「Hong Kong Free Press」、「PSHK」、「TMHK」等具知名度的網媒，同樣不獲邀請採訪。

記協表示，對事件深感憂慮並高度關注，正向政府新聞處了解情況。（資料圖片）

記協表示，對事件深感憂慮並高度關注，正向政府新聞處了解情況。記協又指，香港回歸25周年是重要時刻，促請當局以寬容態度，接受傳媒機構自行申請，讓具相當讀者群的傳媒機構可到現場採訪，為公眾報道本港歷史性時刻，履行新聞工作者的責任。