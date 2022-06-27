政府高層變動　廣播處長李百全將任保安局常秘　劉利群調任環境局

新政府即將上場，政府今日（27日）公布新一批高層官員任命。其中廣播處長李百全，將於7月1日起出任保安局常任秘書長；政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光將會展開退休前休假。至於已懸空半年的政府新聞處處長一職，仍然未有公布。

至於曾被建制派批評未有處理「連儂牆」的食物及衞生局常秘劉利群，將調任環境及生態局常任秘書長（食物）。



政府一共公布以下14項人事調動：

（一）現任商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞將於2022年7月1日出任商務及經濟發展局常任秘書長；

（二）現任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文將於2022年7月1日出任公務員事務局常任秘書長；

（三）現任食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群將於2022年7月1日出任環境及生態局常任秘書長（食物）；

（四）現任運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶將於2022年7月1日出任運輸及物流局常任秘書長；

（五）現任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）／房屋署署長王天予將於2022年7月1日出任房屋局常任秘書長／房屋署署長；

（六）現任食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青將於2022年7月1日出任醫務衞生局常任秘書長；

（七）現任環境局常任秘書長／環境保護署署長謝小華將於2022年7月1日出任環境及生態局常任秘書長（環境）／環境保護署署長；

（八）現任民政事務局常任秘書長黃智祖將於2022年7月1日出任文化體育及旅遊局常任秘書長；

（九）現任律政司政務專員傅小慧將於2022年7月1日出任政制及內地事務局常任秘書長，接替將展開退休前休假的鄧忍光；

（十）現任創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻將於2022年7月1日出任創新科技及工業局常任秘書長。現任慶典統籌辦公室主任麥德偉將於2022年7月20日出任創新科技及工業局常任秘書長，接替屆時已展開退休前休假的蔡淑嫻；

（十一）現任行政長官辦公室常任秘書長林雪麗將於2022年7月1日出任民政及青年事務局常任秘書長；

（十二）現任廣播處長李百全將於2022年7月1日出任保安局常任秘書長；

（十三）現任政策創新與統籌辦事處總監何珮玲將於2022年第四季（確實日期稍後公布）出任發展局常任秘書長（規劃及地政）；

（十四）現任候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉將於2022年7月1日出任行政長官辦公室常任秘書長。

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李百全掌港台後嚴厲整治

李百全自去年初出任廣播處長後，嚴厲整治港台，例如多個時評節目被抽起或暫停製作，表現獲建制派讚賞。港台及後制定《香港電台編輯政策及流程》文件，列明各項編輯政策，例如不應把台灣稱為一個「國家」或把其視作一個「國家」，港台節目亦不能提供平台鼓勵、煽動危害國家安全的行為，或包含任何會不利於國家安全的內容。