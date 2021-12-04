蕭澤頤︰警隊是維持國安先鋒　李百全︰推廣憲法日是港台責之所在

香港電台聯同基本法基金會及香港青年聯會，今早（4日）在警察學院舉行「憲法傳萬家」 升旗禮，警務處處長蕭澤頤致辭提到，「愛國者治港」已經成為今日香港的主旋律，要致力提高整個社會憲法意識及觀念，樹立憲法權威，警隊是維持國家安全的先鋒，執法者要不負所託。廣播處長李百全致詞時表示，香港電台有責任提供讓市民了解國家的節目，培養國民身分認同感，「對於推廣國家憲法日，港台是責之所在」，港台將製作更多不同節目，「將訊息更深入、更廣泛地傳開」。



蕭澤頤致詞時引述國家主席習近平曾說「憲法法律的權威，源自人民內心擁護及真誠信仰，加強憲法學習、宣傳教育，是實施憲法的重要基礎」。他續指，「愛國者治港」已經成為今日香港的主旋律，更加要致力提高整個社會憲法意識及觀念，樹立憲法權威。

蕭澤頤表示，警隊作為維持國家安全的主力及先鋒，更加要明白維護國家安全及發展利益，作為執法者更加要遵從「憲法忠誠是國家全的力量泉源」，香港作為國家不可分離的部分，「大家要不負所託，竭力承擔起維護國家安全這個神聖的責任。」並要協助政府加強相關公眾教育。

警察學院舉行「憲法傳萬家」 升旗禮，廣播處長李百全致辭。（港台直播截圖）

廣播處長李百全致詞時表示，憲法作為國家的根本法，在全國範圍包括香港特區，具有最高法律地位和最高法律效力，「憲法同時是香港的根同源，是基本法的立法依據和效力來源」，為「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的方針，提供了堅實的法理基礎和憲制依據。

李百全續指，「香港電台有責任履行公共廣播機構的使命和目的，須提供讓市民了解國家的節目，培養國民身分認同感，對於推廣國家憲法日，港台是責之所在。」他指出，港台一直致力推出不同節目，推廣憲法、基本法，「就是希望市民汲取知識，增強對憲法、基本法的認識。」港台已推出及製作「灣區傳媒睇」、「國安法‧話你知」、「憲法傳萬家」等，港台將製作更多不同節目，積極配合憲法及基本法的推廣工作，「將訊息更深入、更廣泛地傳開」。