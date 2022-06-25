聶德權回顧整改公務員　稱意識指導行為：同是國家公務人員

現屆政府任期來到尾聲，即將卸任的公務員事務局局長聶德權，今日（25日）在Facebook回顧任內工作，提到公務員團隊重回正軌。自從引入公務員宣誓要求後，所有不理會、或拒絕簽妥並交回聲明的129名公務員已全部離開政府。

他稱，早前涉嫌參與反修例非法活動而被捕的公務員有89名，當中54名已離開政府；8名人員在接受部門調查後已被訓誡或警告，14名人員的個案仍在不同階段的處理當中，其餘13名人員經部門調查後未有足夠證據顯示有紀律問題。



聶德權指，隨着《港區國安法》和「完善選舉制度」的落實，香港進入由亂轉治的階段。同一時間，當局就公務員事務推行多項措施，以建立一支愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當、勤政為民，可肩負貫徹落實「一國兩制」重責的公務員團隊。他形容公務員團隊和管理「重回正軌」，指明了方向，隨着新時代來臨，公務員同事會有更廣闊空間，建設社會、貢獻國家。

他提及，在過去五個財政年度，共有155名公務員因干犯嚴重不當行、為或被裁定干犯刑事罪行，須接受正式紀律行動及懲處而遭免職。在過去一個財政年度，公務員被免職的個案有51宗，佔過去五年總數的三分一。

他感謝公務員事務局的同事，過去兩年除了處理公務員事務，更承擔了大量額外工作，包括2020年的社區普及檢測和2021年開始的疫苗接種計劃，不但毫無怨言，更以使命必達的決心做到出色的表現。他說，接種疫苗總劑次已超過1,762萬劑，而12歲或以上接種了第二劑疫苗人口已超過九成。

創新及科技局局長薛永恒有信心新一屆政府會全力推動創科。（資料圖片）

薛永恒結束兩年神奇之旅：有信心下屆全力推創科

同樣將卸任的創新及科技局局長薛永恒，接受Now節目《大鳴大放》訪問，指兩年任期充滿挑戰，形容是「神奇之旅」，一上任時已是疫情猖獗之時，任內推出的「安心出行」應用程式下載次數已達800多萬。

薛永恒指，候任行政長官李家超清楚說明創科是香港的未來，有信心新一屆政府會全力推動創科，而大灣區將是最佳合作夥伴。他說，廣州及東莞大量生產的能力都比香港優勝，而香港的基礎科研較強，與大灣區是「強強聯手，優勢互補」。