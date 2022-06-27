通關｜民建聯晤盧寵茂　倡「在港驛站」優化港人前往內地檢疫安排

民建聯立法會議員今日（27日）視像約見候任醫務衞生局局長盧寵茂教授，交流抗疫工作意見。民建聯提出「在港驛站」方案，希望透過優化本港市民前往內地的檢疫安排，為便利通關締造有利條件，並得悉下任政府將積極研究該黨建議。



民建聯議員葛珮帆、陳恒鑌、陳勇、梁熙等人參與視像會議。民建聯指，由於防疫考慮，目前本港市民前往內地（主要為深圳和珠海），需要先預約內地的「健康驛站」或金巴車票，兩者均是「一房／一票難求」，每日只有少量市民可以成功預約前往內地，遇有要事需回鄉的市民更是心急如焚。

為照顧本港市民需求，同時減輕內地檢疫設施的負擔和降低跨境傳播風險，民建聯議員向盧寵茂介紹最新倡議，希望新一屆政府可以研究和跟進在本港設立「在港驛站」，即在本地疫情基本受控和社區隔離設施收容能力許可的前提下，調撥部份合適的社區隔離設施，讓有意前往內地的本港市民作閉環式檢疫用途，並在完成檢疫後可以透過閉環通道直接前往內地，若檢疫期間確診的市民則轉送本地醫療單位跟進醫治。

民建聯建議的「在港驛站」有數個指標，包括驛站內應採用符合國家要求的核酸檢測標準；工作人員須一同接受環閉管理；由內地衞健委參與管理及監督工作等。