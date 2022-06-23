通關｜盧寵茂：爭取縮短旅客檢疫期至5日或更短　配合家居隔離

候任醫務衞生局局長盧寵茂表示，上任後將推出措施，爭取將訪港旅客檢疫日期縮減至5日甚至更短，同時配合家居隔離和要求旅客採取「點對點」行程。他指會在精準防疫之下，推出更多便利市民生活和經濟發展的復常措施。



研究縮短訪港客檢疫日數 至5日或更短

盧寵茂接受商台訪問時表示，現時訪港旅客只有約1%帶有新冠病毒，若能夠提早找出患者，就有條件縮短檢疫日數至5日甚至更短。他說，訪港旅客需要配合家居隔離和採取「點對點」行程，政府亦須提高處理核酸檢測的速度、數量和準確性。

盧寵茂月前出席論壇時曾支持「動態清零」，形容「與病毒共存只會帶我們共赴黃泉」。對於研究縮短檢疫期，是否意味走向「與病毒共存」，盧寵茂今稱不希望用「共存」兩字，強調病毒為長者和慢性病人帶來死亡風險，第五波疫情造成9,000多人死亡，不希望情況重演。

盧寵茂指，研究訪港旅客檢疫日數縮減至5日或更短。（資料圖片/高仲明攝）

李家超同稱研居家隔離或減酒店檢疫期

他又指，若感染人數不斷增加，或令醫院服務淪陷，需要繼續在「動態清零」大方向下，減少本港感染數字。至於與內地通關方面，盧寵茂指各地有不同防疫標準，認爲要理解內地的顧慮，亦需要統一本港和國家核酸檢測標準，才能落實通關。

候任特首李家超在傳媒訪問亦表示，與內地全面免檢疫通關仍是優先工作，即使短期內未必那麼容易實現，也可以研究一些臨時措施減少外地來港人士的不便，例如容許居家隔離、或者縮短在指定酒店的檢疫日數。