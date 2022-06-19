李家超班子︱盧寵茂：全民檢測按數據行事　內地好政策不一定適合

候任特首李家超與一眾獲任命的主要官員今日（19日）下午見記者。曾指「與病毒共存」只會帶病人赴黃泉的候任醫務衛生局局長盧寵茂指，全民檢測涉及很龐大的資源以及跨部門工作，何時適合推行需要深入研究，強調是數據為本，不會認為內地政策都適合在香港執行。



非所有內地政策都適合在香港即時落地

盧寵茂開場發言時表示，對獲任命感到榮幸，形容這是人生最光榮的任務。他指一直以來香港都有高標準醫療水平及醫療衞生系統，醫療指標領先世界，人均壽命全球最高，面對科技進步、人口老化、人才流失、新冠疫情等嚴峻挑戰必須變革求進，才能保障市民健康，提升市民幸福指標。此外，香港抗疫工作要做到令香港可以連接國際、聯通內地，亦要精準抗疫，以最小代表達到最大效果。

被問到上任後會否推行全民檢測，盧寵茂指涉及很大資源，而大規模核酸檢測有時間性，只適合在疫情剛開始或受控時使用，至於何時推行需要跨部門研究，原則是按數據行事。

第六屆政府主要官員。（張浩維攝）

至於在港大深圳醫院的經驗對日後政府工作有何幫助，盧寵茂表示：「每個地方都有因地制宜，抗疫有很多不同的政策出現。」過往到深圳發展港大醫院時，主要將香港醫院一些好的管理文化帶到當地，與內地融合，而內地亦有很多好政策，「但這些政策哪些適合在香港落地呢？是需要研究一些數據和跨部門統籌，所以我不會說所有內地政策都在香港合適、要即時執行。這需要時間研究才能落實。」

被問到通關問題，盧寵茂指明白大家都十分關心，但形容全世界的疫情都在不斷變化，防疫政策也是，需要「摸著石頭過河」，對內地或外地通關，無疑關乎全港市民民生、經濟、家庭等問題，政府一定要盡量做好，至於哪方較快完成，需要考慮最新數據決定。