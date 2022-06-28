政圈風聲︱新政府防疫政策或放寬？拒仿澳門全民強檢　研縮檢疫期

李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。

不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？



據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。



李家超、盧寵茂先後指可縮短檢疫期

現時從中國以外地區抵港人士，如已完成接種疫苗，須至少在檢疫酒店內逗留7天（第5天接受核酸檢測呈陰性；第6及第7天快速測試呈陰性），才可離開酒店作自行監察。不過指定檢疫酒店數量嚴重不足，一位難求，房間更淪為炒賣工具，很多真正有需要人士無法預約指定酒店回港檢疫；7天酒店檢疫也被質疑時間太長。

這狀況無論是對民間抑或外商，都帶來極大不便，一方面市民受制於嚴厲的檢疫政策難以出外旅遊，另一方面也影響本港營商環境。現時本港每日循機場抵港人次僅得每日三、四千，不足疫情前的十分之一，特首林鄭月娥近日接受電視節目訪問時，更直認嚴厲的外防輸入措施，令香港外來窗口愈收愈窄，如果到今年年底都是現行政策，或會令人擔心香港的國際地位。近日更有外媒報道指，中聯辦上月邀請外國商會會面期間，與會商會表明希望盡快終止所有隔離檢疫要求。

財經事務及庫務局前局長、馬時亨近日接受訪問時亦指，本港人才流失嚴重，其中一個原因正是嚴格檢疫措施，故本港要盡快對外通關。既然本港未能達到內地通關的要求，如果一定要取捨，應該先與外國通關，否則是「兩頭不到岸邊」。

有關這一點，李家超近日接受傳媒訪問時透露，可以研究一些臨時措施減少外地來港人士的不便，例如容許居家隔離、或者縮短在指定酒店的檢疫日數；盧寵茂接受訪問時亦指，上任後將推出措施，爭取將訪港旅客檢疫日期縮減至5日甚至更短，同時配合家居隔離和要求旅客採取「點對點」行程。他又指會在精準防疫之下，推出更多便利市民生活和經濟發展的復常措施，二人的言論似乎是傾向放鬆政策。

田北辰倡「3+4」檢疫 長遠發展至「0+7」免住隔離酒店

實政圓桌立法會議員田北辰表示，李家超上任後即使要顯著調整防疫政策，也未必即時實行，要先觀察一段時間搜集數據才能下決定。不過整體而言，他指現時檢疫政策已實行兩年多，外商對此有強烈不滿，「我都收唔少信，投訴檢疫政策影響營商環境」；市民也抗疫疲勞，無法出外旅遊，「大家就快連機場都唔記得點去」。

他指，李家超和盧寵茂說出以上言論前，相信有和中央初步溝通過有關未來的檢疫政策，不會貿然發表，所以認為這個政策方向得到中央的同意。他認為，新一屆政府應先在檢疫方面考慮放寬安排，例如採取「3+4」，即港人旅客檢疫期由目前7日酒店檢疫，縮減至3日酒店，後4日居家進行閉環管理，並每日做核酸檢測；如果實行情況理想，可以變成「0+7」，全程居家閉環隔離。他認為，其實現時的群組爆發，都是出現在一些除口罩的活動中，如聚餐、酒吧等，而進入這些場所現時都要疫苗通行證，所以如有人違規出現在這些高傳播風險地方，政府一定追蹤得到。

重症死亡無顯著攀升 可思考「雙軌並行」

至於內防反彈，田北辰指現時雖然確診個案回升，但所幸重症和死亡個案沒有像年初第五波疫情時的大爆發，所以有條件思考「雙軌並行」，在不再大幅收緊社交距離措施的前提下穩控疫情，同時爭取與內地通關，「外國搞『共存』即係乜都唔做，連個案數字都可以唔使報，但香港唔會」。

他建議，李家超政府上任後向中央清楚表明香港的狀況，起碼第一步先爭取港人往內地都可以「居家閉環」，以內地狀況一定能有效管控，「大家都知病毒無可能永久清零，咁就要反映清楚，希望中央送出呢份大禮。拆得掂呢單嘢，保證佢（李家超）民望一定大升。」

葛珮帆：抗疫政策要精準 需製造條件防止再一刀切

民建聯昨日（27日）則與盧寵茂線上會面交流抗疫政策意見，該黨立法會議員葛珮帆指，不會引述對方講話內容，但原則上認為與內地及海外通關同樣重要，須尋求平衡，方可保持香港國際地位；即使內地亦不會一刀切，需要精準防疫。她認為，要做到精確的外防輸入，其中一個考慮是讓家居有足夠空間的人士，從外地回港後可在家中閉環管理，首要幫助的是香港居民，不過前提是有效管理，防止違規情況。

葛珮帆指，現時香港與內地通關其中一個困難在於防疫政策難以對接，例如檢測標準、健康碼等，隨著疫情有機會反彈，如果特區政府既不想對內大幅收緊社交距離措施，又想與內地談通關，就需要在這些政策上多下工夫，製造合適條件，讓內地信任香港的防疫措施，「如果有齊健康碼功能，再配合有效的電子手環，患者或高風險人士不能離開閉環管理地點，那其他人染疫機會就大減，那就大有條件不用再一刀切關閉處所。」

另有議員私下向筆者表示，林鄭月娥近月多番向傳媒表示香港人對防疫政策的忍耐力已達極限，更指如果不是任期快將結束，會更進取推出更多復常措施，說話只是講了其中一半：病毒長期存在是無可避免的現實，到底如何在社會復常、檢疫放寬的前提下，同時推出精準的抗疫政策，說服內地容許通關，才是未來最考驗李家超政府能力的地方。

澳門近日爆發疫情。（澳門感染應變協調中心訊息發佈專頁）

壓縮來港檢疫期至4至5天

與香港一水之隔的澳門近日爆發疫情，已開始進行第三輪全民核酸檢測，戲院等特定場所關閉，據聞，盧寵茂近期向政界人士表示，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，反而會推動核酸檢測恆常化，另外亦會研究縮短來港旅客檢疫日子，希望盡量壓縮至4至5天內完成，再配合家居隔離，但有關討論仍屬初步，能否成事仍要看李家超與中央商討。