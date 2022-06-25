通關｜馬時亨指本港檢疫嚴格令人才流失　若要取捨應先與外國通關

新冠肺炎疫情持續逾兩年，現時海外到港仍須先檢疫。前財經事務及庫務局局長、港鐵前主席馬時亨今日（25日）指，本港人才流失嚴重，其中一個原因正是嚴格檢疫措施，故認為本港要盡快對外通關。



不過他又表示，本港未能達到內地通關的要求，如果一定要取捨，應該先與外國通關，否則是「兩頭不到岸邊」。



▼6月24日 縱橫遊首團日本遊15名團友出發▼



+ 11

馬時亨今日在商台節目《政經星期六》中回顧香港回歸25年發展。他指，本港25年間一國兩制成功落實，金融發展出色，成為全球國際金融中心，金融佔本港生產總值的比例有所提升。不過他認為，本港仍有範疇未如理想，例如房屋及貧窮問題，經濟結構沒有轉型，而2019年反修例事件亦令社會撕裂。

他表示，現時地緣政治環境複雜，香港面對風險愈來愈高，「政府要有個心態隨時準備打仗、隨時準備有危機果陣要點處理。」他形容美國的手段可以很極端，直言「擔心金融市場多過貨幣市場」，相信新一屆政府會有所準備。他又同意港元與美元的聯繫匯率制度行之有效，認為不應該改變，但受美國加息影響，香港息口有上升壓力。

▼6月24日 坪石邨大廈層層掛滿國旗和區旗迎7月1日回歸25周年▼



+ 15

倘不盡快對外通關勢令國際金融中心地位受損

被問到「通關」方面，馬時亨認為受嚴格檢疫措施影響，本港人才流失嚴重，不少國家及地區如新加坡等已搶走本港人才，形容現時已是「人才戰」。他強調本港要盡快對外通關，否則會令國際金融中心地位受損。他又指，政府現時有對外開放的跡象，候任行政長官李家超在任政務司司長時，亦負責與內地商討通關，相信無人比他更清楚內地要求。

前財經事務及庫務局局長、港鐵前主席馬時亨。（資料圖片/襲嘉盛攝）

寄語計劃移民人士 外地會有歧視情況

近年本港移民潮再現，馬時亨曾移民加拿大，至80年代回流返港。他指當時在加拿大工作成功，「算係高薪一族」，但直言出現被歧視情況，加上當時已見到香港及內地發展機會比加拿大多，故「好辛苦說服太太返嚟，費咗好多唇舌」。他寄語計劃移民人士要有心理準備生活習慣不同，亦會有歧視情況。

被問到對新班子期望，馬時亨指，五年前特首林鄭月娥新班子上任時，亦有說過希望有強班子為民請命，不過直言「咁多年有失望時候」。他笑言今次會較樂觀，因認為現時立法會「正常啲，對新政府嚟講係好機會做嘢」。他又稱，新一屆政府架構有不同人士參與，「有實幹型，希望可以本住為市民服務想法幹實事，拭目以待」。

▼疫情下香港機場人流大減▼

