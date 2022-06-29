消息：習近平伉儷6.30訪港坐高鐵即日往返 彭麗媛或參觀戲曲中心
本港回歸25周年，國家主席習近平料會南下外，《香港01》獲悉，夫人彭麗媛亦會隨行。最新部署所見，6月30日訪港首天，兩人將循高鐵即日往返港深兩地，彭麗媛或會到訪位於西九文化區的戲曲中心。
據了解，領導人首次循陸路訪港，警方嚴陣以待，除於高鐵西九站駐重兵外，亦將遙距護航，確保沿路暢通無阻。
▼5年前，2017年習近平親身到港出席回歸20周年典禮▼
消息指習近平彭麗媛出席禮賓府特設晚宴
雖然目前尚未知國家主席習近平會否親身出席，但消息透露，按來港行程部署，習近平伉儷將於明日（30日）下午乘坐高鐵由深圳抵港，並於高鐵西九龍站逗留視察，兩人隨後各有行程安排，習近平將赴港島，彭麗媛則預計留守西九一帶，包括前往毗鄰西九龍站的戲曲中心參觀，並於傍晚出發前往港島，會合習近平，出席禮賓府特設晚宴。
翻查資料顯示，領導人夫人隨行訪港並非慣例。2012年回歸15周年，時任國家主席胡錦濤夫人劉永清未有現身，即使隨行來港，亦甚少單獨活動，作風較低調；習夫人彭麗媛則創先河，2017年訪港時，先後探訪幼稚園和老人院，今次則擬到訪於2019年啓用的戲曲中心，由於彭夫人是歌唱家出身，今次專程到訪戲曲中心，別具意義。
７.1再南下出席新班子就職禮
此外，有別過往乘坐專機，領導人今次選擇取道陸路往返，據悉兩人亦將循高鐵即日來回，7月1日早上再赴港出席新班子就職禮。為確保其人身安全，警方將今次的保安級別定為最高，除西九站要塞外，亦會沿線遙距護航及高度佈防，包括沿途有人駐守及巡邏，確保萬無一失。
有內地媒體則報道，至少從兩個城市包括從福州和廈門乘鐵路前往深圳方向的旅客，自本周日（26日）至7月2日須接受「二次安檢」，始可上車。
▼6月28日 警方在灣仔會展一帶佈防▼
國家主席習近平將出席七一回歸慶典及新政府就職禮，警方周二（28日）公布指，將實施嚴密保安，凡領導人逗留、到訪及途經地區，將劃為核心保安區，周邊則列為保安區，周三（29日）凌晨起灣仔北一帶大範圍封路，港鐵會展站則於周四（30日）凌晨起關閉。
▼6月28日 警方加強金鐘站及會展站巡邏▼
▼6月24日 警方「劍齒虎」裝甲車出動巡邏▼
▼6月26日 25艘漁船維港巡遊慶回歸▼