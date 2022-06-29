消息：習近平伉儷6.30訪港坐高鐵即日往返　彭麗媛或參觀戲曲中心

本港回歸25周年，國家主席習近平料會南下外，《香港01》獲悉，夫人彭麗媛亦會隨行。最新部署所見，6月30日訪港首天，兩人將循高鐵即日往返港深兩地，彭麗媛或會到訪位於西九文化區的戲曲中心。

據了解，領導人首次循陸路訪港，警方嚴陣以待，除於高鐵西九站駐重兵外，亦將遙距護航，確保沿路暢通無阻。



2017年本港回歸20年，國家主席習近平（左一）及夫人彭麗媛（右二）乘坐專機抵港，在機場停機坪獲大批學生夾道歡迎，今次習近平伉儷訪港則擬取道陸路。（政府新聞網）

▼5年前，2017年習近平親身到港出席回歸20周年典禮▼



消息指習近平彭麗媛出席禮賓府特設晚宴

雖然目前尚未知國家主席習近平會否親身出席，但消息透露，按來港行程部署，習近平伉儷將於明日（30日）下午乘坐高鐵由深圳抵港，並於高鐵西九龍站逗留視察，兩人隨後各有行程安排，習近平將赴港島，彭麗媛則預計留守西九一帶，包括前往毗鄰西九龍站的戲曲中心參觀，並於傍晚出發前往港島，會合習近平，出席禮賓府特設晚宴。

翻查資料顯示，領導人夫人隨行訪港並非慣例。2012年回歸15周年，時任國家主席胡錦濤夫人劉永清未有現身，即使隨行來港，亦甚少單獨活動，作風較低調；習夫人彭麗媛則創先河，2017年訪港時，先後探訪幼稚園和老人院，今次則擬到訪於2019年啓用的戲曲中心，由於彭夫人是歌唱家出身，今次專程到訪戲曲中心，別具意義。

據悉，國家主席習近平夫人彭麗媛將會到訪位於西九文化區的戲曲中心參觀。（資料圖片）

習夫人彭麗媛於2017年、本港回歸20周年訪港期間，曾先後探訪幼稚園和老人院。（政府新聞網）

７.1再南下出席新班子就職禮

此外，有別過往乘坐專機，領導人今次選擇取道陸路往返，據悉兩人亦將循高鐵即日來回，7月1日早上再赴港出席新班子就職禮。為確保其人身安全，警方將今次的保安級別定為最高，除西九站要塞外，亦會沿線遙距護航及高度佈防，包括沿途有人駐守及巡邏，確保萬無一失。

有內地媒體則報道，至少從兩個城市包括從福州和廈門乘鐵路前往深圳方向的旅客，自本周日（26日）至7月2日須接受「二次安檢」，始可上車。

受疫情影響，西九龍站由2020年1月30日起關閉，今次國家主席習近平則乘坐高鐵抵港，是高鐵（香港段）近兩年半以來首度重投服務。（資料圖片／廖雁雄攝）

▼6月28日 警方在灣仔會展一帶佈防▼



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國家主席習近平將出席七一回歸慶典及新政府就職禮，警方周二（28日）公布指，將實施嚴密保安，凡領導人逗留、到訪及途經地區，將劃為核心保安區，周邊則列為保安區，周三（29日）凌晨起灣仔北一帶大範圍封路，港鐵會展站則於周四（30日）凌晨起關閉。

▼6月28日 警方加強金鐘站及會展站巡邏▼



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▼6月24日 警方「劍齒虎」裝甲車出動巡邏▼



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▼6月26日 25艘漁船維港巡遊慶回歸▼

