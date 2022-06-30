李百全離任廣播處長：港台重回正軌　切實履行公共廣播機構使命

廣播處長李百全即將調任保安局常任秘書長，今日（6月30日）是其在港台最後一個工作天。他向全體員工發信，感激同事在其任內的支持和信任，稱一年多間港台重回正軌，期望同事繼續積極履行《約章》，秉持使命向前邁進，凸顯主流媒體「講好中國故事、講好香港故事」的作為和擔當。



稱《鏗鏘集》為「王牌節目」

李百全指，去年3月1日上任廣播處長一職至今，雖然只有一年多時間，但能與一羣充滿熱誠、幹勁十足的港台同事並肩同行，又指回想出任處長之初，港台面對多方面的挑戰，工作不容易，得到同事上下齊心，克服重重困難，令港台重回正軌，切實履行 《香港電台約章》訂定港台作為公共廣播機構的目的及使命。

他說，在不同的平台推出内容多元化的節目，增加市民對國家及「一國兩制」的認識，港台與內地傳媒機構亦建立更緊密合作關係，中央廣播電視總台旗下CGTN紀錄頻道及粵港澳大灣區之聲電台頻道，將於7月1日正式落戶港台，讓香港市民能夠以更多途徑掌握中華文化及了解國家最新發展。他又特別點名指《鏗鏘集》過去一年「深受觀眾歡迎」，形容其為「王牌節目」。

李百全又提到港台在推廣運動方面的努力，包括在過去一年分別播放多項國際性或全國性大型運動會，如奥運會、全國運動會、冬奥會等、亦獨家直播《亞洲聯賽冠軍盃2022》及《亞洲盃外圍賽》六場賽事，見證香港球隊在海外取得佳績；此外，港台電視32變身成為《防疫資訊台》，提供最快、最準確的防疫資訊，他對港台團隊展現專業、高效、勇於擔當的特質感到自豪。

李百全指《鏗鏘集》過去一年「深受觀眾歡迎」。（資料圖片）

在任一年半 曾抽起多個王牌時政節目

李百全自去年初出任廣播處長後，嚴厲整治港台，作風獲建制派支持，多個時政節目被抽起或暫停製作，包括王牌時評節目《議事論事》、《城市論壇》等。此外，一些點擊率高企、屢次獲獎的《鏗鏘集》舊片，包括「721誰主真相」已被陸續下架，現時該節目再無政治內容。

港台及後制定《香港電台編輯政策及流程》文件，列明各項編輯政策，例如不應把台灣稱為一個「國家」或把其視作一個「國家」，港台節目亦不能提供平台鼓勵、煽動危害國家安全的行為，或包含任何會不利於國家安全的內容。