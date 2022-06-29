廣播處長換人　續由政務官出掌　傳財庫局副秘劉震接替李百全

新班子上任在即，作為問責官員左右手的政策局常任秘書長有大調動，去年3月起出任廣播處長的李百全，獲擢升為保安局常秘，與留任的局長鄧炳強一起推動《基本法》第23條立法。

不過，官方未有宣布新廣播處長人選，消息指，現任財經事務及庫務局副秘書長(庫務)劉震將會接掌港台，繼續由資深政務官「空降」，而非港台內部晉升或對外招聘。

劉震於2019年起出任財庫局副秘書長，之前先後做過環境食物局首席助理局長、工業貿易署副署長、環境運輸及工務局副秘書長等。



沒有傳媒經驗的李百全去年3月，接替資深傳媒人梁家榮執掌港台。梁家榮任內經歷反修例運動，敏感及諷刺性節目屢受建制派抨擊，最終梁提前半年解約。

李百全「空降」港台當日，即遇港台工會成員穿黑衣示威，並爆發高層辭職潮，包括時任港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞、監製方曉山及廖慧玲。李百全入主港台大力改革，多個節目被抽起或暫停製作，同時制訂《編輯政策及流程》，新指示提到港台須維護「一國兩制」、國家安全，並要求員工在處理相關問題上，須考慮香港是中國的一部分。

盛傳接掌港台的劉震表現低調，他擔任財經事務及庫務局副秘書長時，負責立法會財委會工作，陳健波稱讚劉震能幹、「熟書」，熟悉政府財務事宜。外界普遍認為，李百全過去一年幾，已為港台定出大方向，相信劉震上任後面對的阻力會較少，並可以聚焦到港台發展的議題上，包括久久未成事的興建新大樓及解決資源不足的問題。