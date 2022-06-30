陳帆與副局政助齊卸任　陳肇始萬字文話別：醫護人手乃未來挑戰

林鄭班子任期最後一天，多名即將離任的局長撰文話別。運輸及房屋局局長陳帆在社交網站上載與同事餞行的合照，表示自己與副局長蘇偉文、政治助理符傳富都會卸任，並指過去五年已盡了最大努力做好工作，盡可能滿足社會的期望。

食物及衞生局局長陳肇始繼早前回顧食物範疇的工作後，今日再發過萬字的網誌分享任內衞生工作，指任內一半工作時間都在抗疫，衷心感謝同事及醫護並肩抗疫，犧牲了休息和家庭時間，強調有信心可打勝疫戰，讓香港盡快復常。她指人口老化和醫護人手不足等，都是未來醫務衞生局的挑戰，祝福接任人盧寵茂未來工作順利。



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陳帆指，因為回歸活動的檢疫安排，發帖之時正身處酒店隔離檢疫，自己及蘇偉文、符傳富早前訂購了社企西餅，與同事分享「這五年甘苦與共的回憶」。他說，對候任運輸及物流局局長林世雄，以及房屋局局長何永賢非常有信心，認為兩人是非常有承擔的專業同事，相信他們能帶領香港的運輸及房屋發展向前邁進。

陳肇始則指，政府一直堅守「外防輸入、內防反彈」策略，全力做好「減死亡、減重症、減感染」，同時推動全民接種疫苗，讓社會走上更廣闊的復常之路，工作成效得到內地防疫專家的肯定。她說，任內也推動建立以地區為本的基層醫療服務，地區康健中心有望本年內可覆蓋18區。她又指，香港的醫療系統面對不少挑戰，充足的醫療人手不可或缺，政府已委託港大推算各醫療專業的供求數字，以便制訂人力政策。

陳肇始指，任內已努力推進各項醫療衞生政策，包括成功修例禁止電子煙等新式煙草產品、以及引入非本地醫生等。