躋行會15年歷四特首 陳智思卸任召集人：香港是我家 續服務社會
撰文：林嘉成
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隨著特首林鄭月娥任期屆滿，行政會議召集人陳智思亦卸任，他今日（30日）在社交網站發文，指自己在行會服務接近15年，歷經四任特首。他表示，能夠在這個崗位服務香港是自己的榮幸，在往後的日子仍會盡自己所能，以不同的方式服務社會。
新政府的行會召集人一職將由新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀出任。
陳智思自2004年開始，只有3年半時間沒被委任入行會，共出席了545次正式會議。他說要特別感謝四位行政長官，包括董建華、曾蔭權、梁振英和林鄭月娥的信任，也對行會及秘書處的所有同事致謝，指一起工作意義非凡。他又說「香港是我家」，未來會繼續以不同的方式服務社會。
陳智思仍有多琪公職在身，包括港區人大代表、M+董事局及香港故宮文化博物館董事局主席等。
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