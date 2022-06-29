林鄭卸任｜長子林節思愛爾蘭讀博士　幼子林約希法國任數學博士後

林鄭月娥卸任行政長官在即，外界關注「第一家庭」之後的動向，惟林鄭至今並未透露詳情。《香港01》發現，林鄭月娥的長子林節思，及林鄭被制裁後突從美國哈佛大學「失蹤」的次子林約希，現時分別於愛爾蘭及法國繼續學業及事業。林節思去年更獲頒獎學金，每年可獲至少13萬元攻讀博士。

林鄭月娥早前接受傳媒專訪，指最仰慕的人是兩名兒子，大讚二人有主見、獨立，在學術方面有各自的追求。



林鄭月娥曾發布她與丈夫及兩子合照。

林鄭受訪指兩兒子皆不在港

林鄭月娥卸任特首前接受香港電台訪問，透露兩個兒子皆不在港，故她在港生活之餘，有時亦會前往內地及外地。

林鄭月娥長子林節思於劍橋大學數學系畢業，曾任職內地手機公司小米營運經理，2019年傳出他辭職，嘅i uu負笈愛爾蘭都柏林大學修讀希臘哲學碩士課程後，一直再無消息。

林節思獲獎學金 研究古希臘文學

《香港01》發現，林節思現於愛爾蘭都柏林聖三一學院古典學系，攻讀博士學位，相信他已完成碩士課程，及取得相關學歷。該學系的課程除哲學外，亦包括文學。

2021年，林節思獲愛爾蘭政府頒發予研究生的獎學金，他申報的研究範圍與古希臘文學相關。

2021年，林節思獲愛爾蘭政府頒發予研究生的獎學金（Postgraduate Scholarship Programme），他申請獎學金時申報的研究範圍與古希臘文學相關。翻查資料，博士生可獲為期3至4年的資助，該獎學金每年提供1.6萬歐元（約13.2萬港元）助學金，及最多5,750歐元（約4.75萬港元）的支出津貼，合資格的研究開支亦可獲2,250歐元（約1.86萬港元）津貼。

據聖三一學院古典學系網頁介紹，攻讀該學系的博士學位需時三至四年。林節思去年6月出席一個網上視像座談會，活動資料介紹，他當時為聖三一學院一年級博士生，發表的內容為是古希臘文學題材。

今年4月，聖三一學院古典學系曾舉辦希臘文學、歷史及考古工作坊，林節思亦被列為講者之一。

2015年，林鄭月娥曾以政務司司長身份，到訪都柏林聖三一學院，並以「香港——亞洲國際都會」（Hong Kong, Asia’s World City）為題演講。

林鄭月娥的次子林約希，現於法國高等科學研究所的博士後研究員，任期至今年8月31日。（IHES網頁截圖）

林約希於法國出任博士後研究員

至於林鄭月娥的次子林約希，他去年曾公布，自秋天起出任美國史丹福大學（Stanford University），及法國高等科學研究所（IHES）的博士後研究員（Postdoc）。不過，史丹福大學數學系的網頁上，並未見林約希出任博士後研究員的紀錄，該學系去年11月公布由林約希主持的線上講座，亦只標明他是IHES的研究員。

根據IHES網頁，林約希為數學系的博士後研究員，任期為今年1月1日至8月31日。另外，簡介亦標示「Simons programme général」，相信林約希的博士後研究員職位，得到美國西蒙斯基金會（Simons Foundation）資助。

今年4月，IHES曾於網上發表一條短片，片中林約希於IHES一個課室中講解數學理論。（IHES YouTube）

今年4月，IHES曾於網上發表一條短片，片中林約希於IHES一個課室中講解數學理論，相信他現時仍身在法國。

6月20日，林鄭月娥接受新城電台節目訪問，稱自己最仰慕的人是兩名兒子，大讚二人有主見、獨立，在學術方面有各自的追求。

2017年，林鄭月娥參選行政長官，其競選辦回覆傳媒時承認，林鄭月娥丈夫林兆波、兩名兒子林節思及林約希，仍持有英國國藉。（林鄭月娥競選辦圖片）

曾認丈夫兒子皆持英藉

2017年，林鄭月娥參選行政長官，其競選辦回覆傳媒時承認，林鄭月娥一家曾透過英國政府90年代推出的居英權計劃，獲得英國國籍。競選辦當時指，林鄭月娥2007年出任發展局長時，已放棄英籍，將來應該不會重新申請，但其丈夫林兆波、兩名兒子林節思及林約希，仍持有英國國藉。

林鄭月娥當時接受傳媒專訪，亦承認林兆波擁英籍，但稱只視英籍作「旅遊證件」，不認為他需要放棄。

林鄭月娥2017年競選特首，曾在facebook上載與兒子林約希的合照。（林鄭月娥fb）

2020年8月，美國財政部宣布制裁損害香港自治的中港官員，林鄭月娥亦名列制裁名單。傳真社發現，當時於哈佛大學攻讀博士的林約希，早於制裁實施前一個月向同學表示「家有急事」需回港，私人物品留在原租住寓所，業主亦一度未能聯絡。及後，有傳媒報道，林約希去年初於一個網上學術交流會現身，並承認當時身處香港，其背景的窗簾亦與禮賓府使用的相似。

林鄭月娥後來接受訪問，稱因維護國家安全而受制裁是她榮幸，對於在美讀書的兒子有否受制裁影響，她當時指，「家裏的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。」

今年4月，林鄭月娥稱因家人認為她「夠鐘返屋企」，不再尋求連任特首。林鄭月娥卸任前接受《彭博》專訪，表明不會就任內任何事，向香港人道歉，但她反而希望向丈夫和兒子道歉，因為他們選擇作出犧牲、支持她服務港人，將香港建設為國家一部份。