七一︱劉兆佳分析習講話：一國兩制能自行解難 2047後也不終結
撰文：文維廣
出版：更新：
「七一」回歸紀念日前夕，習近平下午（30日）乘高鐵抵港，其後發表簡短講話，指香港戰勝風險挑戰，浴火重生，證明「一國兩制」具強大生命力，引述《荀子·修身》指「行而不輟，未來可期」，強調只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港未來一定更美好。
全國港澳研究會副會長劉兆佳接受傳媒訪問，指習近平提及「行而不輟，未來可期」，意味著北京會長期堅持「一國兩制」，2047年後也不會終結。
劉兆佳：「一國兩制」甚至沒期限
劉兆佳分析指，「一國兩制」對國家及香港均有利，能夠經得起考驗、能夠自行解決問題，一國方針政策自不然會長期實施，估計2047年不是「一國兩制」的期限，甚至可能沒有期限。他說即使香港發生了很多對國家安全及主權不利的事情，同時面對內部很多發展問題，但並毋須擔心「一國兩制」前景問題。
七一︱譚耀宗檢測結果「不確定」 無法與習近平合照回歸25周年｜習近平訪科學園前 有穿英國旗雨衣記者被帶離採訪區七一｜習近平明早出席慶典及就職禮 政商界冀為港指明未來方向習近平訪港｜五大中央機構要員隨行 包括丁薛祥、許其亮、王毅習近平訪港多區實施特別交通安排 告士打道至東區走廊下午擠塞習近平抵港講話全文：港歷經風雨浴火重生 證一國兩制生命力強大回歸25周年圖輯︱習近平訪港 警方採最高規格安保 多區嚴密佈防回歸25周年｜習近平疫後首次離開內地 抵港強調一國兩制是好制度