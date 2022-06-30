七一︱劉兆佳分析習講話：一國兩制能自行解難　2047後也不終結

「七一」回歸紀念日前夕，習近平下午（30日）乘高鐵抵港，其後發表簡短講話，指香港戰勝風險挑戰，浴火重生，證明「一國兩制」具強大生命力，引述《荀子·修身》指「行而不輟，未來可期」，強調只要毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港未來一定更美好。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受傳媒訪問，指習近平提及「行而不輟，未來可期」，意味著北京會長期堅持「一國兩制」，2047年後也不會終結。



劉兆佳：「一國兩制」甚至沒期限

劉兆佳分析指，「一國兩制」對國家及香港均有利，能夠經得起考驗、能夠自行解決問題，一國方針政策自不然會長期實施，估計2047年不是「一國兩制」的期限，甚至可能沒有期限。他說即使香港發生了很多對國家安全及主權不利的事情，同時面對內部很多發展問題，但並毋須擔心「一國兩制」前景問題。