七一｜彭麗媛訪戲曲中心　欣賞折子戲、與故宮實習青年交流

國家主席習近平與夫人彭麗媛今午（30日）乘坐高鐵專列抵港，二人離開高鐵西九龍站後兵分兩路，彭麗媛約4時半在中聯辦副主任盧新寧、民政事務局副秘書長黃潔怡、西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民陪同下，到訪毗鄰的西九文化區戲曲中心，逗留約一小時後離開。



彭麗媛先聽取譚兆民介紹西九文化區的規劃和最新發展，以及戲曲中心在傳承和推廣粵劇和傳統中國戲曲的工作，她其後在戲曲中心茶館劇場欣賞「茶館新星劇團」綵排粵劇折子戲，又在排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排，並和各演員和樂團成員交談。

彭麗媛之後參觀「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」展覽，並和4位曾在特區政府「內地專題實習計劃」下獲派到故宮博物院實習的青年義工交流，義工們向彭麗媛分享在內地實習的寶貴經驗。

▼習近平抵達西九高鐵站▼



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贈傳統戲曲作品結集予西九文化區

於訪問結束前，歌唱家出身的彭麗媛向西九文化區戲曲中心致送傳統戲曲作品結集《古本戲曲叢刊》，該叢刊由已故著名文學史家鄭振鐸先生發起，編纂工作歷經數十載完成，具有重要的歷史和藝術價值，是國家戲曲文化遺產保護的重大成果。

戲曲中心是西九文化區首個落成的表演藝術場地，定期上演各種戲曲節目並舉辦相關活動，雲集香港、中國內地及東南亞地區的著名戲曲藝術家及劇團，上演傳統及創新戲曲表演。