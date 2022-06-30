習近平訪港｜各界人士大合照　見香港政商權力洗牌　李嘉誠首缺席

國家主席習近平今日（6月30日）抵港出席慶回歸活動，其中一個「指定動作」是與各界人士大合照，因疫情關係，今次合照規模大減，只有約100人出席。習近平對上兩次訪港，長和系創辦人李嘉誠均身處其中，2017年曾與習握手10多秒，但今次會面不見李嘉誠身影，其長子、長和主席李澤鉅則有份。

對比2017、2022年習近平訪港兩次合照，或可看到5年之間本港政商勢力變化。



國家主席習近平在會展與香港各界人士合照。（政府新聞處）

霍震霆、何柱國「升呢」坐第一排

習近平在特首林鄭月娥陪同下，下午在會展會見百多名香港各界人士。與以往不同，習近平未有與各人握手，只點頭打招呼示意。

根據現場片段，在第一排的嘉賓包括全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委陳馮富珍、何柱國、余國春，嘉華集團主席呂志和、港協暨奧委會會長霍震霆等。其中霍震霆、何柱國二人，於2017年被安排在第二排位置，今次齊齊「升呢」坐上第一排最右，原本是絕佳的「握手位」。

第二排靠中間位置有長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑、信和主席黃志祥、港區人大代表團團長馬逢國、蘭桂坊集團主席盛智文、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、全國僑聯副主席盧文端，左右兩邊分別是民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、港區人大代表雷添良、黃均瑜等人。

2017年，國家主席習近平訪港，與各界人士拍大合照，出席者陣容鼎盛。(新聞處圖片)

李澤鉅、李家傑身處正中位置

習近平2017年訪港與各界人士合照時，第一排嘉賓全屬重量級政商界人物，包括李嘉誠、前港區人大代表吳康民，但今次未有參加。2008年習近平以國家副主席身份訪港時，李嘉誠在第二排正中，前面坐著的正是習近平，今次是他首次缺席習近平訪港的合照環節。

2017年，習近平與長和系創辦人李嘉誠握手10多秒。（資料圖片）

不過，李嘉誠長子、全國政協常委李澤鉅繼續獲邀，他與另一政協常委李家傑同獲安排在第二排中間，即習近平身後的「靚位」。其他地產商方面，未見新地主席郭炳聯或執董郭基煇，新世界父子鄭家純及鄭志剛亦未有參與；現年92歲的嘉華呂志和繼續「穩守」第一排靠側位置。

多名政協常委出席合照環節，包括蔡冠深、吳良好、譚錦球，但未見唐英年。全國政協委員施榮懷、容永祺亦有參加，青年代表包括全國青聯副主席梁宏正。

▼習近平6月30日乘搭高鐵抵港▼

