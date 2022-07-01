習近平指不容賣國者掌政權　羅健熙：民主黨符「建設力量」定義

國家主席習近平今日（7月1日）出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮期間發表重要講話，提到「四個必須」及「四個希望」。其中他表明必須落實「愛國者治港」，不允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權，又指無論信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」方針、熱愛香港及守法，都是建設香港的積極力量。

民主黨主席羅健熙回應指，民主黨一向支持在「一國兩制」框架之下發展香港，自問符合習近平所提的「建設力量」定義，只是在過去一段時間中，港人與中央及特區政府，在「什麼才是對一國兩制好」方面出現分歧，以致民主黨及其他民主派人士被詮釋成不同的人，這一點不到他們控制。



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不認為民主黨需大幅度調節路線

去年選舉制度修改後，民主派未有參加立法會選舉，其中民主黨作為泛民大黨，在新選舉制度下存在各種不適應，目前亦有部份成員如胡志偉、林卓廷、何俊仁等因民主派初選案或其他案件被還柙或服刑中。

羅健熙指，首先這批因《國安法》被捕的民主黨成員目前尚未被定罪；再者，民主黨一路走來，從沒有質疑過「一國兩制」的根本原則，但過去的矛盾點在於，對於落實過程中何謂對「一國兩制」發展是好事、更加貼近香港市民的想法、讓「一國兩制」拿捏到平衡，似乎中央和特區政府的理解，和民主派及相當一部份港人的理解有所不同。

他續指：「正如我們（民主黨）剛發表的立場書所言，彼此之間的互信受到損害。我們會繼續提出我們認為對香港市民最好、最適合香港未來的意見，以及市民的擔憂，但政府最終會接受多少呢？這是我們要問的問題。現在的狀況，似乎是政府已經有某套想法。」

因此，羅健熙並不認為民主黨需要大幅度調節一些路線，因為自問一向為香港未來發展著想：「我們（民主黨）會做好自己的部份，至於其他人如何詮釋、如何歸類我們，並不是我們可控制。」他指要重建這個互信，有權力的一方才具有主導權，需要長時間累積。

民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

新思維冀盡快落實普選

以非建制派自居的新思維發聲明，對習近平及中央對香港的支持表示認同，指本港須在「一國兩制」框架下實踐民主制度，盡快落實普選是體現「一國兩制」的重要目標，也是市民追求的社會制度。新思維期望，新一屆政府能展示政治胸襟，團結社會，推動社會復和。

泛民區會主席：觀望新政府有何改變

大埔區議會主席毛家俊認為，習近平講話只是官式講法，最重要不是說了什麼，而是做了什麼，目前只能觀望新政府有何具體改變。對於習近平指，只要真心擁護「一國兩制」方針及守法都是建設的積極力量，毛家俊指，未來有一件事可以驗證，就是區議會去留問題，因現在盛傳政府會大幅削弱區議會的民選成份，新政府如何處理可反映真實態度。

荃灣區議會主席陳琬琛則指，從事地區工作的人，都是從社會利益出發，助市民解困，一直在框架及制度內做事。對於習近平說政權要牢牢掌握在愛國者手中，陳琬琛指區議員都是為市民服務，「都是愛香港、愛國的，」而且區議會並非政權性組織。