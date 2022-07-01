分析｜習講話「一錘定音」？消除2047年憂慮　香港經濟角色仍吃重

今年是香港回歸25周年，《基本法》承諾的「五十年不變」走到一半，社會經常有人問到「一國兩制」今後會否有變、2047年後香港何去何從等，國家主席習近平今日(7月1日）出席新政府就職禮的講話，大有「一錘定音」味道，消除社會對香港前景的憂慮。



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肯定香港百年來對國家貢獻

習近平在講話中，先肯定香港百年來對國家的貢獻，由當年救亡圖存抗爭、國家改革開放，到近年融入國家發展大局，香港貢獻重要而獨特，形容「一國兩制」取得舉世公認成功。

習近平2017年訪港時提到，中央貫徹「一國兩制」方針堅持兩點：一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣、不變形。今天他再次強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支援，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍讚同，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」

不少商界、建制人士都說，習近平的說法對香港而言是「大禮」，「一國兩制」到了2047年不會變、亦毋須變，有力消除社會對香港前景的憂慮、誤解，為香港打下強心針。新任行政會議召集人葉劉淑儀形容，習近平今次講話是「喜訊」，中央重申「一國兩制」是國家的重要事業，會長期堅持，因此不用擔心2047年的問題，相信「一國兩制」會一直走下去。

2022年7月1日，風球下的回歸紀念日。（李澤彤攝）

商界中人：保持港獨特地位 助國家聯繫世界

不過，回歸25年來，「一國兩制」在香港實踐經歷不少挑戰和困難，「一國兩制」並非一成不變，習近平在講話中提出「四個必須」，包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港的獨特地位和優勢。

有商界中人說，最印象深刻是習近平提到香港有獨特地位，中央珍視香港聯通世界優勢，這反映在「一國兩制」之下，香港的國際金融、航運、貿易中心地位無可取代，內地亦需要香港這個世界窗口接通世界，在促進國家對外更深層次、更大領域聯繫，仍是大有可為。

新特區政府就職典禮。（聯合採訪／美聯社）

未提「三權合作」 強調司法獨立

習近平2008年訪港時曾提出「三權合作論」，指行政、立法和司法機關應「互相理解、互相支持」，引發爭議；到了2022年，習近平說特區堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照《基本法》和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權。有資深政界人士說，完善選舉制度、落實「愛國者治港」後，立法機關雖然繼續行使監督權力，但實際上更重要是「配合」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，習近平講話再次肯定「一國兩制」符合國家及香港利益，從中央角度看，「一國兩制」成功，只是要不斷鞏固及排除其他干擾，「一國兩制」才能行穩致遠。他說，講話亦確定「一國兩制」不會改變，必會繼續實行下去。