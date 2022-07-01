七一︱習近平多次提香港獨特地位　葉劉稱喜訊：一國兩制繼續行

習近平一連兩日訪港，參加香港回歸25周年慶典及新一屆政府就職典禮，並發表講話。新任行政會議召集人、新民黨主席、劉淑儀表示，「一國兩制」將行穩致遠，不會完結，港人不必擔心，又提到習近平多次提及香港具有獨特地位及國際優勢，言是十分重要的喜訊。



一國兩制行穩致遠不會完結 籲港人不必擔心

葉劉淑儀指，習近平強調要準確落實「一國兩制」，明顯表示中央政府將長期堅持落實「一國兩制」。葉劉表示，即使道路漫長，只要中央不動搖，我們不走樣，彼此堅定走下去，必然會有美好成果，「一國兩制」將行穩致遠，不會完結，港人不必擔心。

習近平多次提及香港具有獨特地位及國際優勢，葉劉說這是十分重要的喜訊，引述習近平講話指香港回歸以來「發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋梁和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇蹟作出了不可替代的貢獻」，是高度肯定香港能與國際接軌的獨特優勢。

新民黨常務副主席黎棟國則表示，習近平講話十分振奮人心，又指習近平的4點希望「非常之準確地點出香港特別行政區新一屆政府應該怎樣繼續為「一國兩制」的事業奮鬥」。他說，香港已進入「一國兩制」五十年不變的中間點，要攜手共同努力，為未來打拼。