劉兆佳稱習對李家超要求精細　青年屬重中之重：或就特定範疇問責

國家主席習近平今早（1日）於新政府就職禮發表重要講話，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，相比起習近平5年前回歸20周年的講話，今次習所提出的要求更「具體精細」，相信會成為中央日後對特區政府工作表現的評價準則。他又分析，中央認為未來幾年是香港發展及「一國兩制」實踐關鍵時刻，將密切留意港府表現、甚至就著青年、安老及房屋等幾大範疇問責。

劉兆佳認為，習近平特別關心香港青年人的發展，認定了青年問題能否妥善處理，關係到香港未來發展及穩定。因此，處理好青年問題是特區日後「重中之重」的工作。



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未來五年關鍵 民生核心問題須好好解決

劉兆佳說，習近平今次講話對新政府的期盼特別具體：「喺過去領導人主持特區成立（紀念典禮）時，好少提得咁精細咁具體，形成咗中央對特區政府日後工作表現嘅評價準則。」他說，習近平和中央官員近年已不斷對香港提出要求，習近平最新講話，顯示中央認為未來五年是關鍵時刻，香港的民生核心問題一定要切實地好好解決，當中包括老人、青年及房屋問題，建立年青人對國家民族的認同，方可維持香港社會和諧、保住繁榮穩定、貢獻國家。

劉兆佳指，中央希望新政府提高治理水平，為「愛國者治港」體系提高效能，強化發展動能，更好地連接國家及海外、參與國家發展。同時，講話反映了中央認為「一國兩制」成功，並表明會長期堅持、不動搖、不改變，所以香港及國際社會均毋須擔心「一國兩制」到2047年會被終止。

除反中亂港叛國勢力 其他都可團結

他認為，習講話已闡明「一國兩制」的原則，要求香港須樹立國家民族觀念，令「一國兩制」不單為香港利益服務，也為國家利益服務。他分析，北京認為除了「反中亂港」和「叛國勢力」，其他人若願意接受「一國兩制」，維護國家主權安全，尊重特區憲制秩序，維護中國共產黨領導的社會主義體制，都可以是團結的對象。