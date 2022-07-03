林定國首篇網誌：明白有人對法治有所疑問　承諾聆聽不同聲音

律政司司長林定國今日（3日）發表上任後首篇網誌，指法治是香港一直以來賴以成功的基石，維護及促進這一個核心價值，對香港的未來極為關鍵，強調這將是他和律政司團隊的首要任務之一。



指法治並非艱澀難明、曲高和寡

林定國指，客觀事實印證香港的法治備受推崇，其經驗亦讓他對香港的法治充滿信心，但強調：「我不會盲目自信，更不會抱殘守缺，我深深明白社會上有一些人對法治抱有疑問，甚至意見相左。我會耐心仔細聆聽不同的聲音，亦會簡明清晰向大家訴說我的立場，希望可以互相理解。」

林定國又指，法治並非也不應是艱澀難明、曲高和寡的概念，它為大家提供一個公平及安定的環境，讓大家放心生活。建構法治社會最關鍵的，是市民大眾擁有社群意識，互相尊重、包容、願意妥協，自動自覺遵守適用於所有人的一套規則，而維護法治亦有賴每一位市民肩負責任。

張國鈞：會協助司長做好解說

律政司副司長張國鈞亦發表上任後首篇網誌，指《基本法》保障香港市民的權利和自由，也確保香港特區的司法獨立和終審權，認為「事實勝於雄辯」，香港的法治水平在世界名列前位排名第19，比不少歐美國家更勝一籌。

他指，社會上仍然有一些人對香港法治抱有疑問甚至質疑，會協助司長做好解說，讓本地和國際社會準確理解香港法治的實際情況，消除誤解。