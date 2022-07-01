李家超上任｜司局長齊開fb、寫網誌　陳國基：習講話醍醐灌頂

第六屆政府今早（1日）在國家主席習近平監誓下宣誓就任，多名司長及局長都在今天啟用Facebook等社交平台專頁，以及撰寫履新後的首篇網誌。



政務司司長陳國基形容，習近平的重要講話「醍醐灌頂」，充份肯定香港25年以來成功實踐「一國兩制」。



新上任的政務司司長陳國基上周四（23日）確診感染新冠肺炎，趕及康復在昨天（6月30日）出席與習近平大合照的環節，他在今早的就職典禮中宣誓，表示深深感受到所肩負的光榮使命和重大責任。他又指自己對香港未來充滿信心，必不辜負中央信任和特區各界的期望，定當竭盡所能，帶領各政策局及部門，全力協助行政長官共建一個關愛共融，充滿發展機遇、希望和活力的香港。

陳國基在Facebook專頁上的「關於」欄目預告，如有不雅、淫褻、帶有誹謗成份、侵犯私隱、違反知識產權、內容大量重複或與題目無關等留言，可能會被刪除，呼籲網民要互相尊重，避免人身攻擊。

林定國：將繼續善用「一國兩制」所帶來的獨特優勢

同樣新履新的律政司司長林定國則說，習近平今早的重要講話，進一步鞏固繼續貫徹落實「一國兩制」的信心，並對習認同香港原有法律包括普通法的發展，使社會事業得以全面進步而感到高興，將繼續善用「一國兩制」所帶來的獨特優勢，並積極發揮普通法制度的長處，進一步探討與內地的民商事司法協作安排，以及深化與國際組織的合作，從而提升自身競爭力，鞏固香港作為國際樞紐的地位。

陳茂波：全面推動產業多元發展 增強香港發展動能

至於過渡到新政府的「財爺」陳茂波亦有撰寫隨筆，表示香港必須珍惜得來不易的穩定局面和眼前的黃金發展機遇，強調要全力抓緊國家發展帶來的歷史機遇，維護和充份用好來之不易的營商環境，主動對接「十四五規劃」、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，全面融入國家發展大局，更全面推動產業多元發展，進一步增強香港的發展動能，為香港創造新一個發展黃金期。

轉任文體旅局首任局長 楊潤雄：深感榮幸

文化體育及旅遊局局長楊潤雄，同樣由上屆班子過渡新政府，他表示對於擔任文體旅局首任局長深感榮幸，認為這是一份任重道遠、開拓性強的工作，又說自己的首要任務是檢視及統整來自不同政策局的文化、創意產業、體育以及旅遊事宜，從而描劃出更具願景的藍圖，務求在推展各項政策項目，產生更強大的協同效應，最有效地推動文化、體育、旅遊及創意產業長遠的發展，同時全力落實《十四五規劃綱要》下將香港定位為中外文化藝術交流中心的目標，展現中華文化的深厚底藴，以及國家的軟實力。

楊潤雄再指，市民是文體旅局最重要的持份者之一，所以在下午到訪康樂及文化事務處轄下多個康樂設施包括單車館、將軍澳體育館和運動場，走入群眾，體會市民所需所愛，相信對日後施政有莫大幫助。

孫東：上任後會積極推動香港創科發展 做好頂層設計與規劃

創新及科技局在架構改組後，改名為創新科技及工業局，其Facebook專頁亦已同步在凌晨改名，新任局長的孫東指上任後會積極推動香港創科發展，致力做好頂層設計與規劃，加強對上中下游科研、成果轉化和產業發展的引領，同時利用北部都會區，引入更多高增值和高技術含量的產業落戶和扎根香港，建設智慧城市，完善香港創科生態圈，成就香港發展為國際創科中心。

楊何蓓茵：鼓勵部門首長直接與市民溝通 對症下藥制定政策

由公務員事務局常任秘書長升任局長的楊何蓓茵指，要做到「民有所呼，我有所應」，公務員必須掌握社會脈搏，鼓勵各部門首長直接與市民溝通，傾聽民聲，了解市民所需，在制定和執行政策時更能對症下藥，回應訴求。面對社會發展的各種機遇和挑戰，公務員必須不斷求進，才能乘風破浪，為香港開創更美好未來。

曾國衞：習近平四個希望充份顯示對香港的深情厚意

至於政制及內地事務局局長曾國衞，則在網誌表示，習近平重要講話，為香港全面準確落實「一國兩制」指路引航，提出對香港的四個希望，充份顯示對香港的深情厚意。他指中央在香港最困難的時候頒布實施了《香港國安法》，並繼而完善了香港特區的選舉制度，指習近平與中央政府的果斷決策，標本兼治，確保了香港「一國兩制」實踐行穩致遠，證明「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定，維護港人福祉的最佳制度，「一國兩制」的強大生命力充分彰顯。

曾國衞表示，未來五年，香港處於由治及興、開創新局面的關鍵期，必須就習主席的「四點希望」抓準重點突破的方向。他又說，身為第六屆政府管治團隊的一員，除了牢牢銘記習主席的金石良言，更要付諸積極行動。